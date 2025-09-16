Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 09:05

Стало известно о спешном отступлении ВСУ из Купянска

SHOT: ВСУ решили покинуть Купянск после попыток отразить наступление ВС России

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Украинские военнослужащие в Харьковской области покидают Купянск после безуспешных попыток отразить наступление ВС России, сообщил Telegram-канал SHOT. По его сведениям, за последние две недели ВСУ потеряли до тысячи солдат, которых командование просто бросило в городе. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Отмечается, что украинские штурмовые подразделения и несколько группировок территориальной обороны спешно покинули Купянск и отошли на окраину тыловых позиций. Брошенные малые группы бойцов засели в подвалах многоэтажек. По словам информаторов, сейчас российские военные полностью контролируют северную часть города.

Накануне был зачищен медицинский колледж, в котором ВСУ под видом гражданского объекта оборудовали опорный пункт, где прятали продовольствие и боеприпасы для дальнейшей транспортировки в восточную часть населенного пункта. На окраину Купянска ВСУ перебросили тяжелую артиллерию в надежде укрепить свои позиции, но это заметили российские дроноводы из группировки «Запад», которые уничтожили две гаубицы «Гвоздика», две гаубицы AS-90 и одну гаубицу Krab.

Ранее сообщалось, что ВСУ придумали новый способ «защиты» Купянска — они протянули колючую проволоку внутри трубы на подходе к городу. По мнению военэкспертов, так руководство украинской армии планирует «помешать» любому передвижению внутри этого сооружения.

Купянск
ВСУ
ВС РФ
Харьковская область
