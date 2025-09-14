ВСУ протянули колючую проволоку внутри трубопровода в Купянске

Вооруженные силы Украины придумали новый способ «защиты» Купянска — они протянули колючую проволоку внутри трубы на подходе к городу, передает РИА Новости со ссылкой на УНИАН. Так руководство ВСУ планируют «помешать» любому передвижению внутри этого сооружения.

Ранее военный эксперт Геннадий Алехин рассказал, что аналогичные операции с использованием труб российские войска совершали в Торецке, Авдеевке и Судже. В Курской области это позволило обвалить оборону противника. Тактический ход также органично вписался в наступательные боевые действия ВС России, уточнил эксперт. В минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Также глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев сообщал, что штурмовые группы ВС РФ вошли в Купянск Харьковской области. По его словам, 13 сентября проводилась операция по вытеснению украинских подразделений. Ганчев призвал не мешать военным выполнять задачи в соответствии с планом. В Минобороны не комментировали данную информацию.