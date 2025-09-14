Наступление ВС РФ на Харьков 14 сентября: героизм в трубе, что в Купянске

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 14 сентября 2025 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в воскресенье, 14 сентября: обстановка на фронте

«Купянский участок фронта. Сначала о трубе. Украинцы первыми стали обсуждать использование нашими бойцами газопровода для прохода в район Купянска. Подобные „подземные“ операции с неожиданным проникновением в тыл противника наши российские подразделения проводили в Торецке, Авдеевке, Судже (в результате чего там обвалилась оборона противника). Так что, это не „Поток-3“, а „Поток-4“. Вчера я общался с ребятами из подразделения, которые готовили, разрабатывали эту операцию. И вот этот нестандартный тактический ход еще не завершен. Он органично вписался в наступательные боевые действия наших войск, в том числе на Купянском участке фронта», — передает военный эксперт Геннадий Алехин.

Он отметил, что операция еще не закончена, предстоят окружение, зачистка, отсечение транспортных маршрутов ВСУ.

«Но некоторые нюансы видны уже сейчас: судя по вентилям, конденсату на стенках и отложениям в нижней части трубы, использовалась как газовая труба, так и система канализации. Купянск имеет важную особенность: он разделен пополам рекой Оскол. А в городской черте это дополнительная преграда. Зачастую она играет на руку как обороняющимся, так и наступающим. Подчеркну, что основные боевые действия сейчас происходят в городской черте, особенно в северной и северо-западной частях города. Наши войска вышли уже к Купянску со стороны Голубовки и Радьковки, и именно „Труба-4“ направлена в первую очередь на улучшение оперативно-тактического положения наших подразделений в городе. Также она имеет большое логистическое значение», — подчеркнул Алехин.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По словам эксперта, опыт передвижения по подземным коммуникациям накоплен уже достаточный, а восточная часть Украины покрыта разветвленной сетью газопроводов, подземных коммуникаций, которые теперь не всегда используются по прямому назначению.

«Для наших штурмовиков они, естественно, всегда могут пригодиться. Вообще, эта операция готовилась не день и не месяц. Она вписалась как часть замысла по освобождению важнейшего логистического и транспортного узла Харьковской области — города Купянска, и, безусловно, является важнейшей его частью. Наши войска Западной группировки войск активно действуют и в населенных пунктах вокруг города: к сегодняшнему утру противник стал постепенно покидать город, пока оставляя очаги обороны в центре города. Говорить о том, что Купянск уже полностью освобожден, еще рано, ситуация меняется буквально с каждым часом», — добавил Алехин.

«Северный ветер» пишет, что на Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои на левобережье Волчанска и на Хатненском участке фронта.

«Противник не прекращает целенаправленно бить по гражданской инфраструктуре Белгородской области. В Волчанске на левом берегу реки Волчьей „Воины Севера“ при поддержке авиации ВКС РФ продвинулись на 100 м, расширив плацдарм. В лесу возле Синельниково наши штурмовики продвинулись на 250 м и заняли два опорных пункта ВСУ. Противник предпринял одну попытку контратаки, успеха не имел. С целью не допустить дальнейшего продвижения „северян“ командование ВСУ перебрасывает из Днепропетровской области подразделения 120-й ОБр ТрО. Ранее в отношении командного состава этой бригады проводилась проверка ГБР по факту вымогательства денег у личного состава. На участке фронта Меловое — Хатнее „северяне“ продолжили продвижение в юго-западном направлении и закрепились в лесополосах. Общее продвижение составило до 500 м, взято в плен два военнослужащих ВСУ. На Липцевском участке фронта без существенных изменений. Расчетом FPV „северян“ уничтожен украинский танк Т-72», — добавили авторы канала.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Минобороны РФ сегодня заявило, что на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Жовтневое и Белый Колодезь Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, шесть складов боеприпасов и материальных средств», — добавили в МО РФ.

