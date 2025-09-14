Северск, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 14 сентября

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 14 сентября? Что происходит у Березового, Волчанска, Дерилово, Дроновки, Заречного, Кучеровки, Константиновки, Клебан-Быка, Мирного, Новоселовки, Нелеповки, Покровска, Предтечино, Плещеевки, Редкодуба, Северска, Сосновки, Синельниково, Удачного, Харькова и Яблоновки?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Южно-Донецком направлении ВС РФ наступают в Березовом.

«Отмечается продвижение наших войск в районе Сосновки, Тернового и Новоселовки. На Покровском направлении была пресечена контратака ВСУ в Удачном. На южном охвате Покровска войска РФ продвигаются к Чунишино и району Лазурный. На Константиновском направлении российские штурмовики продвигаются восточнее Константиновки. Продолжаются напряженные бои в районе Катериновки, Клебан-Быка, Нелеповки. На Часовоярском направлении ВС РФ наступают в Николаевке и Червонном западнее Часова Яра. На Краснолиманском направлении ВС РФ продолжают расширять зону своего контроля в направлении Ставок, атакуют у Шандриголово и Дерилово. Фиксируется продвижение на территории Серебрянского лесничества. Войска РФ наступают в сторону Дроновки, есть успехи в районе Выемки и Новоселовки. Харьковский фронт. ВС РФ наращивают давление на Купянском направлении. Войска РФ продвигаются в северной части Купянска, занимают новые позиции у Кондрашовки, а также наступают у Кучеровки», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Северный ветер»

На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои на левобережье Волчанска и на Хатненском участке фронта, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

«В Волчанске на левом берегу реки Волчьей ВС РФ при поддержке авиации ВКС РФ продвинулись на 100 метров, расширив плацдарм. В лесу возле Синельниково наши штурмовики продвинулись на 250 метров и заняли два опорных пункта ВСУ. Противник предпринял одну попытку контратаки, успеха не имел. На участке фронта Меловое — Хатнее „северяне“ продолжили продвижение в юго-западном направлении и закрепились в лесополосах. Общее продвижение составило до 500 метров, взято в плен два военнослужащих ВСУ. На Липцевском участке фронта без существенных изменений. Расчетом FPV „северян“ уничтожен украинский танк Т-72», — отмечают военкоры.

«Дневник десантника»

На Северском направлении полностью ВС РФ продолжают наступление с трех сторон на населенный пункт Северск, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Лиманское направление. Противник пытается улучшить положение в восточной части Редкодуба, проводит контратаки на участке Колодезей. Мы расширяем контроль территории в сторону Ставков. Красноармейское направление. ВСУ 425-й бригады попытались контратаковать в Удачном наши позиции, но наши операторы FPV-дронов ликвидировали их. В Купянске успешно завершилась операция „Труба“. Константиновское направление. Сохраняется высокая интенсивность боевых действий, противник контратакует и пытается вернуть ряд утраченных позиций. Севернее Яблоновки мы немного продвинулись, улучшили положение и закрепились на рубежах. Наши войска пытаются продавить оборону противника у водохранилища, но ВСУ для отражения атак используют щит из дронов. У Щербиновки ВС РФ продвигаются в Плещеевку вдоль ж/д ветки, зачищая блиндажи и укрепы», — сообщили военкоры.

