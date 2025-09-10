Празднование Дня города в Москве
10 сентября 2025 в 15:29

Ураганы и похолодание до 0? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

На следующей неделе в Москву придет волна похолодания, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на 15 и 16 сентября, ждать ли ураганов и похолодания до 0 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале недели

По словам Евгения Тишковца, погода начнет портиться в Москве с начала следующей недели.

«Погода начнет постепенно портиться на следующей неделе, а настоящая осень — с холодными обложными дождями и сентябрьскими температурами — нагрянет к нам только в последней декаде текущего месяца — наверняка это будет происходить практически в унисон с наступлением астрономической осени, которое происходит 22 сентября — в день осеннего равноденствия», — пояснил он.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что до 17 сентября в Москве и Московской области будет стоять относительно теплая погода.

«До 17 сентября погода будет сухой, средняя суточная температура воздуха превысит норму на 3–4 градуса. А смена процесса, вызванная атлантическим циклоном, произойдет 17 сентября. И этот день станет первым дождливым в текущем месяце», — уточнила синоптик.

По данным метеорологических сервисов, в российской столице 15 сентября воздух прогреется до +21 градуса. Погода будет ясной с переменной облачностью. Атмосферное давление составит 757–761 мм ртутного столба, ветер будет южного направления со скоростью 2–4 м/с. Влажность воздуха будет колебаться от 38% днем до 88% ночью.

Во вторник, 16 сентября, в регион придет похолодание, а также возможны осадки в виде дождя. Температура опустится до +16–18 градусов. Атмосферное давление понизится до 752–755 мм ртутного столба, ветер усилится до 4–9 м/с и сменит направление на юго-западное. Вероятность дождя составит 60–80%, особенно во второй половине дня.

Таким образом, в Москве в начале следующей недели ураганов и похолодания до 0 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале недели

В Санкт-Петербурге понедельник, 15 сентября, ожидается пасмурным и дождливым с температурными показателями от +14 градусов ночью до +19 градусов днем. Атмосферное давление составит 760–762 мм ртутного столба, ветер будет южного и юго-западного направлений со скоростью 5–6 м/с с порывами до 10 м/с. Вероятность осадков достигнет 75%, особенно во второй половине дня.

Вторник, 16 сентября, принесет в Северную столицу небольшое потепление — температура поднимется до +17–18 градусов днем и до +14–15 градусов ночью. Однако осадки продолжатся с вероятностью 77%. Ветер сохранит южное направление со скоростью 4–7 м/с, атмосферное давление понизится до 756–758 мм ртутного столба.

