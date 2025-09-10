Рубль ждет крах? Курс сегодня, 10 сентября, что с долларом, евро и юанем

Осенью рубль плавно будет сдавать позиции, считает начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев. Что об этом известно? Какой курс доллара, евро и юаня сегодня, 10 сентября?

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 10 сентября, составляет 83,2425 рубля, курс евро — 98,0336 рубля, курс юаня — 11,6934 рубля.

Аналитики и экономисты ожидают дальнейшего ослабления рубля в течение сентября. Геополитика снова «играет против рубля», а снижение ключевой ставки ЦБ 12 сентября на два процентных пункта (до 16%) усилит давление на российскую валюту, прогнозируют эксперты.

Что будет с российской валютой на следующей неделе

По мнению Спартака Соболева, в начале осени рубль постепенно ослабевает по отношению к доллару и евро в связи с факторами замедления роста экономики и ожиданиями снижения ключевой ставки Банком России.

«Это подталкивает котировки рубля к верхней границе недельного торгового диапазона 79–83 рубля за доллар. Перспективы роста доллара к 85 рублям могут проявиться в осеннем торговом цикле», — отметил он.

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников также отметил, что снижение ключевой ставки может негативно сказаться на российской валюте.

«В ближайшее время рубль, вероятнее всего, будет слабеть, но достаточно плавно. Главный фактор этого — неблагоприятный прогноз динамики платежного и торгового баланса: экспорт сейчас притормаживает, а импорт будет расти. Однако есть спрос на российскую нефть, и это все же продолжит держать ситуацию на нейтральном уровне, не давая курсу дойти до отметки выше 92 рублей за доллар. Еще может ускорить падение рубля резкое снижение ключевой ставки после 12 сентября. Если она станет 16–17%, то доллар может взлететь до отметки 87–89 рублей», — уточнил эксперт.

При этом экономист Павел Пенкин пояснил, что сейчас Центральный банк устанавливает курс, поэтому этот процесс будет полностью под контролем и регулироваться непосредственно самим ЦБ.

«В нашем случае эксперты говорят о том, что будет снижение ставки. Я с этим полностью согласен, потому что экономика должна снова начать разогрев, потому что речь идет об ее охлаждении, и это уже становится фактом очевидным. Снижение ставки, которое все ожидают, приведет к ослаблению рубля. В этой связи курс национальной валюты будет ослабевать. Такая вот есть корреляция, судя по всему, нас в ближайшее время ожидает. Существенного падения курса национальной валюты, я думаю, ожидать не стоит», — заявил экономист в интервью радио Sputnik.

