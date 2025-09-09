Погода в Москве в среду, 10 сентября: ждать ли аномальной жары и ветра

Погода в Москве в среду, 10 сентября: ждать ли аномальной жары и ветра

В Москву и Московскую область завтра, 10 сентября, придет небольшое похолодание, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на среду?

Какая погода будет в Москве 10 сентября

В Москве завтра, 10 сентября, в дневное время столбики термометров поднимутся до +22 градусов.

«10 сентября небольшая облачность. Без осадков. Температура в Москве ночью — от +7 до +9 градусов, в центре — от +10 до +12 градусов, по области — от +4 до +9 градусов. Днем переменная облачность. Температура в Москве — от +20 до +22 градусов, по области — от +17 до +22 градусов. Ветер восточный и северо-восточный 3–8 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в российской столице теплая погода задержится до конца текущей недели.

«В течение всей недели бабье лето продолжится включительно до выходных. По ночам температура воздуха составит от +8 до +11 градусов, днем — от +19 до +22 градусов», — добавил синоптик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По информации метеорологических центров, 10 сентября погоду в Москве будет определять малооблачная погода с периодами полного прояснения. Вероятность осадков не превысит 3%. Влажность воздуха составит от 38% днем до 93% ночью. Ветер будет легким, 2–3 м/с, восточного направления. Атмосферное давление стабилизируется на уровне 760–761 мм ртутного столба, что близко к нормальным значениям.

Средняя температура 10 сентября составляет +15–17 градусов, что означает, что день будет на 3–4 градуса теплее климатической нормы, отмечают метеорологи.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 10 сентября

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 сентября в Санкт-Петербурге воздух прогреется до +25 градусов.

«10 сентября будет переменная облачность. Ветер юго-восточный, восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью — от +13 до +15 градусов. Днем — от +23 до +25 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов заявил, что до конца недели дождей ждать не стоит.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Но эта неделя отличная, теплая и сухая. До выходных дней осадков не должно быть. Максимальная температура воздуха днем в Санкт-Петербурге в первой половине недели — до +25 градусов, во второй половине недели чуть ниже, но выше +20 градусов. В ночные часы в Санкт-Петербурге достаточно тепло — от +11 до +13 градусов, но по области ночью при ясном небе температура понижается до +5 градусов. В первой половине недели ветер все еще остается слабым юго-восточного направления. Первый атмосферный фронт подходит к выходным дням и принесет дожди, но пока еще кратковременного характера», — пояснил метеоролог.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 9 сентября: что завтра, перепады давления, стресс

Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 9 сентября, фото, видео

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 сентября: где сбои в РФ