Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 9 сентября, фото, видео

Панда Катюша любит есть морковку. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 9 сентября?

Сколько раз в день Жуи ест бамбук

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором запечатлен жующий бамбук папа Катюши — большая панда Жуи.

«Жуи наслаждается сочными ростками бамбука в уличном вольере. Большие панды получают бамбук 3-4 раза в день. Его в Московский зоопарк привозят каждую неделю. Чтобы бамбук оставался свежим, веточки хранят в специальной холодильной камере, где поддерживаются определенные температура и влажность», — рассказала она.

Комментаторы отметили, что Жуи так аппетитно ест бамбук, что им тоже хочется его попробовать.

«Как Жуи аппетитно ест! Ну я просто не могу! Тоже хочется теперь бамбук попробовать, видимо, это и вправду очень вкусно»;

«Как хрумкает! Тоже бамбука захотелось»;

«В меру упитанный мужчина в самом расцвете сил! Приятного аппетита, Жуичка!» — написали фолловеры.

Что дегустирует Катюша

Светлана Акулова также показала ролик с жующей хрустящую морковку Катюшей.

«Сладкая хрустящая морковка „Осень-2025“! Катюша — экспертный дегустатор!» — подписала видео директор столичного зоопарка.

Пользователи Сети в комментариях пожелали Катюше приятного аппетита и обратили внимание на то, что морковку она любит не меньше бамбука.

«Какая вкусная у Катерины морковка! Мне кажется, она ей нравится не меньше, чем бамбук»;

«Приятного аппетита, Катюша! Кажется, морковку она любит не меньше бамбука. Вон, как аппетитно чавкает!»;

«Катюня, кушай витаминки, ты нам здоровая нужна!» — написали россияне.

