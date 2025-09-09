Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 11:35

Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 9 сентября, фото, видео

Панда Диндин Панда Диндин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Панда Катюша любит есть морковку. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 9 сентября?

Сколько раз в день Жуи ест бамбук

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором запечатлен жующий бамбук папа Катюши — большая панда Жуи.

«Жуи наслаждается сочными ростками бамбука в уличном вольере. Большие панды получают бамбук 3-4 раза в день. Его в Московский зоопарк привозят каждую неделю. Чтобы бамбук оставался свежим, веточки хранят в специальной холодильной камере, где поддерживаются определенные температура и влажность», — рассказала она.

Комментаторы отметили, что Жуи так аппетитно ест бамбук, что им тоже хочется его попробовать.

«Как Жуи аппетитно ест! Ну я просто не могу! Тоже хочется теперь бамбук попробовать, видимо, это и вправду очень вкусно»;

«Как хрумкает! Тоже бамбука захотелось»;

«В меру упитанный мужчина в самом расцвете сил! Приятного аппетита, Жуичка!» — написали фолловеры.

Что дегустирует Катюша

Светлана Акулова также показала ролик с жующей хрустящую морковку Катюшей.

«Сладкая хрустящая морковка „Осень-2025“! Катюша — экспертный дегустатор!» — подписала видео директор столичного зоопарка.

Пользователи Сети в комментариях пожелали Катюше приятного аппетита и обратили внимание на то, что морковку она любит не меньше бамбука.

«Какая вкусная у Катерины морковка! Мне кажется, она ей нравится не меньше, чем бамбук»;

«Приятного аппетита, Катюша! Кажется, морковку она любит не меньше бамбука. Вон, как аппетитно чавкает!»;

«Катюня, кушай витаминки, ты нам здоровая нужна!» — написали россияне.

Читайте также:

Погода в Москве во вторник, 9 сентября: ждать ли грозовые ливни и холод

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 сентября: где сбои в РФ

Магнитные бури сегодня, 9 сентября: что завтра, перепады давления, стресс

новости
панда Катюша
Московский зоопарк
общество
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин до смерти забил пьяного обидчика своей жены топором
В Госдуме ответили, удастся ли Евросоюзу втянуть США в украинский конфликт
Суд вынес приговор живодеру, который насмерть забил собаку гаечным ключом
Большинство россиян считают себя доверчивыми людьми
Гуф оценил новость о «заказном убийстве» легенды хип-хопа 90-х
В Москве мигрант предлагал школьницам «куда-нибудь отойти на время»
Преследователь детей попал в поле зрения правоохранителей
Улицы Сухума превратились в реки после мощного ливня
Погода в Москве в среду, 10 сентября: ждать ли аномальную жару и ветра
Число самозанятых в Москве превысило 2 млн человек
Военэксперт указал на скрытое послание в ударе России по Генштабу ВСУ
В Белгородской области умер пострадавший при атаке БПЛА на автомобиль
Оппозиция в Непале пошла на решительные меры на фоне протестов
Королевская семья Британии: новости, новый образ Кейт после слухов о парике
Погромы в Непале обернулись пожаром в отеле, где могли быть россияне
«Опасения не беспочвенны»: политолог оценил угрозу БРИКС для Запада
«Оптимальный возраст»: Наталья Штурм вышла замуж за молодого альфонса
Беспорядки в Непале обернулись поджогом парламента
Стала известна программа форума БИОПРОМ-2025 в Геленджике
Посол Казахстана в России рассказал о новых договоренностях между странами
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей
Москва

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.