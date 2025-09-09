Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 9 сентября, фото, видео

Панда Катюша любит есть морковку. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 9 сентября?
Сколько раз в день Жуи ест бамбук
Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором запечатлен жующий бамбук папа Катюши — большая панда Жуи.
«Жуи наслаждается сочными ростками бамбука в уличном вольере. Большие панды получают бамбук 3-4 раза в день. Его в Московский зоопарк привозят каждую неделю. Чтобы бамбук оставался свежим, веточки хранят в специальной холодильной камере, где поддерживаются определенные температура и влажность», — рассказала она.
Комментаторы отметили, что Жуи так аппетитно ест бамбук, что им тоже хочется его попробовать.
«Как Жуи аппетитно ест! Ну я просто не могу! Тоже хочется теперь бамбук попробовать, видимо, это и вправду очень вкусно»;
«Как хрумкает! Тоже бамбука захотелось»;
«В меру упитанный мужчина в самом расцвете сил! Приятного аппетита, Жуичка!» — написали фолловеры.
Что дегустирует Катюша
Светлана Акулова также показала ролик с жующей хрустящую морковку Катюшей.
«Сладкая хрустящая морковка „Осень-2025“! Катюша — экспертный дегустатор!» — подписала видео директор столичного зоопарка.
Пользователи Сети в комментариях пожелали Катюше приятного аппетита и обратили внимание на то, что морковку она любит не меньше бамбука.
«Какая вкусная у Катерины морковка! Мне кажется, она ей нравится не меньше, чем бамбук»;
«Приятного аппетита, Катюша! Кажется, морковку она любит не меньше бамбука. Вон, как аппетитно чавкает!»;
«Катюня, кушай витаминки, ты нам здоровая нужна!» — написали россияне.
