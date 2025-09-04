Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025

В Московском зоопарке скончался уникальный орангутан

В Московском зоопарке скончался 43-летний орангутан Сандокан

Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

В Московском зоопарке на 44-м году жизни скончался самец суматранского орангутана по кличке Сандокан, сообщили в Telegram-канале зоосада. Животное ушло из жизни в преклонном возрасте, большую часть времени он провел в учреждении. Сандокан стал первой обезьяной зоопарка, которая добровольно позволила взять у себя кровь.

С глубоким прискорбием сообщаем о смерти самца суматранского орангутана Сандокана. Он скончался на 44-м году жизни, что является весьма преклонным возрастом для этого вида. Сандокан, он же Сандик, прожил в российской столице большую часть своей жизни, — сказано в сообщении.

Сандокан, родившийся в 1981 году в немецком Гейдельберге, прибыл в Москву в 1999 году. Здесь его поселили с двумя самками орангутана — Джапи и Джавой, и он занял лидерскую позицию в сложившейся группе. За время жизни в зоопарке у самца родилось четыре детеныша. Трое из них уже переехали в другие зоопарки, а младшая дочь Алиса, рожденная в 2019 году, продолжает жить в Москве.

Ранее стало известно, что чучело скончавшегося прошлым летом жирафа Самсона из Московского зоопарка установили в Государственном Дарвиновском музее. Это самый высокий жираф в музейной коллекции, его высота составляет пять метров.

