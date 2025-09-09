Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Магнитные бури сегодня, 9 сентября: что завтра, перепады давления, стресс

Сегодня, 9 сентября, на Земле геомагнитных колебаний не ожидается, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 9 и 10 сентября

По данным экспертов ИКИ РАН, 9 сентября вероятность возникновения магнитной бури составляет всего 7%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 7%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 25%. Вероятность спокойной магнитосферы — 68%», — пояснили ученые.

По данным портала my-calend, сегодня, 9 сентября, возможны небольшие возмущения геомагнитного поля Земли.

«Полностью защититься от магнитной бури не получится, однако можно свести ее негативное влияние к минимуму. Придерживайтесь здорового питания: употребляйте легкую пищу, не переедайте, пейте много воды. Исключите алкоголь, курение. Мыслите позитивно, избегайте стрессовых ситуаций. Примите контрастный душ, больше гуляйте на свежем воздухе, своевременно ложитесь спать. При бессоннице, нервозности, повышенной тревожности принимайте успокаивающие травы — валериану, мелиссу, пустырник. Будьте внимательны за рулем, по возможности откажитесь от вождения в этот период. Откажитесь в период бури от алкоголя, курения, крепкого кофе. Избегайте жестких диет, уберите из рациона жирное, соленое, острое, копченое. Не давайте организму интенсивные физические нагрузки», — говорится в публикации.

Специалисты ИКИ РАН добавили, что завтра, 10 сентября, магнитных бурь не ожидается.

Влияют ли магнитные бури на артериальное давление

Бывший главный санитарный врач академик РАН России Геннадий Онищенко заявил NEWS.ru, что во время магнитных бурь необходимо пристально следить за своим давлением.

«Что касается действия электромагнитных волн — это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — рассказал он.

Семейный врач кандидат медицинских наук Сергей Чудаков объяснил, что магнитная буря может быть смертельно опасной для людей с хроническими заболеваниями, потому что колебания геомагнитного поля провоцируют обострение болезней, таких как гипертония.

«Особенность в том, что в зависимости от вида хронической патологии во время сильной магнитной бури она будет обостряться. Чтобы уберечь себя в этой ситуации, нужно держать под рукой медикаменты, которые вы принимаете для коррекции давления в таких ситуациях», — отметил медик.

