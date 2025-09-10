Погода в Москве в четверг, 11 сентября: ждать ли сильные дожди и похолодание

Погода в Москве в четверг, 11 сентября: ждать ли сильные дожди и похолодание

В Москве и Московской области завтра, 11 сентября, ожидаются туманы, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на четверг?

Какая погода будет в Москве 11 сентября

В Москве завтра, 11 сентября, в дневное время столбики термометров поднимутся до +23 градусов.

«11 сентября небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром по области местами туман. Температура в Москве ночью — от +6 до +8 градусов, в центре — от +11 до +13 градусов, по области — от +4 до +9 градусов. Днем переменная облачность. Температура в Москве — от +21 до +23 градусов, по области — от +18 до +23 градусов. Ветер восточный и северо-восточный 3–8 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в российской столице ухудшение погодных условий ожидается только на следующей неделе.

«Бабье лето продолжится включительно до выходных. Станет чуть прохладнее. По ночам — от +7 до +10 градусов, днем — от +18 до +21 градуса. Погода начнет постепенно портиться на следующей неделе», — добавил синоптик.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По информации метеорологических центров, 11 сентября в Москве ожидается по-настоящему осенняя погода с комфортными температурными показателями и минимальной вероятностью осадков.

Дневная температура составит от +21 до +22 градусов, ночная — от +12 до +14 градусов. Ощущаемая температура будет соответствовать фактическим показателям. Погоду будет определять антициклональный характер с ясным небом и минимальной облачностью. Вероятность осадков не превысит 0–4%. Влажность воздуха составит от 47% днем до 92% ночью. Ветер будет легким, 1–3 м/с, северо-восточного направления. Атмосферное давление стабилизируется на уровне 758–760 мм ртутного столба, что близко к нормальным значениям для этого времени года.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 11 сентября

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 сентября в Санкт-Петербурге воздух прогреется до +24 градусов.

«11 сентября будет переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью — от +12 до +14 градусов, в окрестностях местами до +9 градусов. Днем — от +22 до +24 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится», — говорится в прогнозе.

По данным метеосервисов, в Северной столице в четверг, 11 сентября, ожидается стабильная и комфортная погода. Температура воздуха в течение дня составит от +13 градусов утром до +22 градусов днем. Ночью температура опустится до +13–15 градусов, облачность будет переменной, но без осадков. Влажность воздуха составит до 90%, а ветер юго-восточный со скоростью 1–4 м/с.

Читайте также:

Огненная метель и холод до −25? Погода в Москве в декабре: чего ждать

Прилучный, новый роман, скандалы на съемках: как живет Кристина Асмус

Монастырь, розыск из-за долгов, отношение к Путину: как живет Дмитрий Дюжев