Прилучный, новый роман, скандалы на съемках: как живет Кристина Асмус

Актриса Кристина Асмус обрела популярность благодаря роли Вари Черноус в сериале «Интерны». Что известно о ее новых проектах и личной жизни, в каких скандалах она была замешана?

Чем известна Асмус

Кристина Асмус (Мясникова) родилась 14 апреля 1988 года в городе Королеве в Московской области. Получив диплом о среднем образовании, она поступила в Школу-студию МХАТ, но спустя полгода народный артист РФ Константин Райкин отчислил ее.

«Константин Аркадьевич объяснил это решение моей безалаберностью. Но дело не в безалаберности, я была еще совсем ребенок. Просто не понимала, как играть, а педагоги не находили времени объяснять», — делилась Асмус.

Позднее она окончила Высшее театральное училище им. Щепкина. Дебют Асмус на экране состоялся в 2010 году в сериале «Интерны». Роль Вари Черноус принесла ей широкую популярность. Позднее актриса также снималась в лентах «Елки», «А зори здесь тихие...», «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», «Текст», «Хочу замуж», «Сансара» и других.

На настоящий момент в ее фильмографии около 40 работ.

Что известно о личной жизни Асмус

Кристина Асмус в 2013 году вышла замуж за комика Гарика Харламова. В 2014 году у них родилась дочь Анастасия, а спустя еще шесть лет пара объявила о разводе. Тогда артистка обвинила бывшего супруга в том, что он запретил ей с наследницей съезжать из общего дома, и назвала клеветой его слова о том, что он полностью ее обеспечивает.

В мае 2023 года Асмус сообщила, что переехала из дома бывшего мужа, и раскрыла свой роман с коллегой Романом Евдокимовым, однако спустя время пара рассталась. В ноябре 2024 года актриса рассказала о своих отношениях с продюсером Ильей Бурцом, но в марте текущего года стало известно об их разрыве.

Накануне, 8 сентября, Асмус опубликовала в соцсетях фотографию с отдыха с новым возлюбленным. Она не стала раскрывать личность бойфренда, показав лишь его силуэт и ноги.

Кристина Асмус Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как Асмус отреагировала на спецоперацию

Кристина Асмус в день начала спецоперации опубликовала в социальных сетях надпись: «Страх и боль. Молю, остановите все это», пишет Spletnik. На настоящий момент эта публикация в блоге артистки отсутствует.

В августе 2022 года в отношении Асмус было заведено административное дело о дискредитации российской армии. Ее адвокат настаивал, что в деле отсутствует состав административного правонарушения, и уточнил, что на момент публикации поста в КоАП не было статьи о дискредитации — ответственность за фейки против армии была введена в марте. В сентябре Тверской суд Москвы прекратил производство по делу из-за отсутствия события административного правонарушения.

За что Асмус отстранили от съемок в «Склифе»

Telegram-канал Mash в апреле сообщил, что Кристину Асмус со скандалом выгнали со съемочной площадки сериала «Склиф» для ТНТ, где она играет главную роль.

«Асмус отстранили от съемок сериала даже несмотря на то, что они еще не завершены, — за создание крайне токсичной атмосферы, угрожающей процессу. По словам наших собеседников, звезда не могла и не хотела находить общий язык с коллегами (в том числе со вторым главным актером Матвеем Лыковым), затягивала смены, просила менять сцены или сценарий в последний момент. За это потребовала вписать ее имя в титры как креативного продюсера, таковым не являясь», — говорится в сообщении.

Сама актриса назвала клеветой сообщения об отстранении из сериала, однако директор телеканала ТНТ Тина Канделаки подтвердила их.

Чем сейчас занимается Асмус

Кристина Асмус продолжает творческую деятельность. Она служит в театре имени М. Н. Ермоловой и снимается в кино. В декабре с артисткой ожидается премьера фильма «Письмо Деду Морозу».

Также Асмус снимается в третьей части комедии «Холоп», где играет семейную пару с актером Павлом Прилучным.

