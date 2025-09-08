«Любимые лапы»: Асмус впервые показала нового возлюбленного

Актриса Кристина Асмус опубликовала первые совместные фотографии с новым возлюбленным на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Снимки были сделаны во время отдыха на природе, где пара провела несколько дней в уединении. Знаменитость не стала раскрывать личность бойфренда, показав лишь его силуэт и ноги.

Палатки, лес, сапы, ледяные купели, баня в чаще леса, собирание ягод, три дня спорта на улице, ужин на пирсе, маршмеллоу на костре, катамараны и любимые лапы рядом. Аж восемь штук, — написала актриса.

Ранее актеры Оксана Акиньшина и Данила Козловский поделились в Instagram (деятельность в РФ запрещена) совместным кадром с отдыха. Такими образом пара подтвердила свои отношения, которые, по неофициальным данным, продолжаются уже несколько лет. Снимок влюбленные решили не подписывать, однако оставили открытыми комментарии, что позволило поклонникам написать поздравления.