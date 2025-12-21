Самый эффектный бортпроводник России развелся с женой

Супруга получившего известность в соцсетях бортпроводника Даниила Ламаса рассказала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что развелась с ним. Девушка также призналась, что уходящий 2025 год был для нее сложным из-за операции на ноге и кражи велосипеда.

Внутри очень много боли. У меня украли любимый велосипед. Развод. Сломанная нога. 27-го декабря — третья операция. Четвертая смена места жительства. Офигеваю? Да, — написала экс-супруга.

Подписчики поддержали девушку, сказав, что скоро ее жизнь наладится. В ответ та поблагодарила пользователей Сети, отметив, что после их слов ей стало лучше.

Ролик с участием Ламаса завирусился летом 2024 года. После публикации в социальных сетях стюард покорил сердца многих россиянок, которые захотели получить от него не только личный инструктаж, но и номер телефона. Также сообщалось, что бортпроводнику предлагали стать лицом авиакомпании, но он отказался.

Кроме того предпринимательница Оксана Самойлова рассказала, что не будет проходить процедуру раздела имущества при разводе с рэпером Джиганом. По ее словам, они также не будут в судебном порядке определять место жительства детей.