В Сети появилось уникальное фото «самолета Судного дня»

Telegram-канал Fighterbomber опубликовал уникальное фото российского самолета Ил-86 (воздушный пункт управления), который называют «самолетом Судного дня». На снимке запечатлен момент дозаправки судна в воздухе.

На редком фото показано, как Ил-86 получает топливо через штангу-заправщик. Автор подчеркнул уникальность кадра, назвав его не «не просто редкой, а очень редкой фотографией».

Ил-86, представляющий собой специальный воздушный командный пункт, предназначен для эвакуации высшего военного руководства и управления войсками в условиях полномасштабного конфликта, вплоть до ядерной войны. Самолет оснащен мощным радиоэлектронным оборудованием, а его конструкция усилена для защиты от поражающих факторов ядерного взрыва.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на полях выставки «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия» заявил, что страны Ближнего Востока проявляют интерес к российскому истребителю пятого поколения Су-57Э. Он назвал воздушное судно «одной из лучших машин в мире», испытанной в боевых условиях. По его словам, Россия уже получила первые контракты на поставку самолетов.