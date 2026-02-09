«Есть большой интерес»: Алиханов о популярности Су-57Э на Ближнем Востоке

Страны Ближнего Востока проявляют интерес к российскому истребителю пятого поколения Су-57Э, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, общаясь с журналистами на полях выставки «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия». По его словам, которые приводит ТАСС, Россия уже получила первые контракты на поставку самолетов.

Да, несомненно [проявляют интерес]. Мы же представили тоже недавно Су-57Э. Собственно, это одна из лучших машин в мире, если не лучшая сейчас, на данный момент времени. Причем она испытана в боевых условиях. К ней есть большой интерес, но уже есть, собственно говоря, контракты, но раскрывать их детали я не буду, — сказал он.

Ранее Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ сообщила, что Россия ведет контрактные переговоры с иностранными заказчиками на поставку барражирующего боеприпаса «Ланцет-Э». Отмечается, что снаряд хорошо зарекомендовал себя в ходе СВО. В ФСВТС добавили, что существующих производственных мощностей по выпуску данной продукции достаточно для обеспечения нужд как российской армии, так и зарубежных военных ведомств.