Десятки стран готовы приобрести у России боеприпас «Ланцет-Э»

Россия ведет контрактные переговоры с иностранными заказчиками на поставку барражирующего боеприпаса «Ланцет-Э», сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ. Отмечается, что снаряд хорошо зарекомендовал себя в ходе СВО. В ФСВТС добавили, что существующих производственных мощностей по выпуску данной продукции достаточно для обеспечения нужд как российской армии, так и зарубежных военных ведомств.

Барражирующий боеприпас «Ланцет-Э» хорошо зарекомендовал себя в ходе СВО, спрос со стороны партнеров на его поставку действительно большой. В настоящее время с рядом инозаказчиков проводятся контрактные переговоры, — говорится в сообщении.

До этого директор ФСВТС Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия намерена провести переговоры о продаже истребителей пятого поколения Су-57 ряду иностранных государств. По его словам, обсуждения запланированы в рамках международного авиакосмического салона, который пройдет в Дубае с 17 по 21 ноября. Он также подчеркнул, что многофункциональный истребитель представляет собой высокотехнологичный продукт, в создании которого участвует множество предприятий-поставщиков.