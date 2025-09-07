Акиньшина и Козловский одним снимком рассекретили тайные отношения

Актеры Оксана Акиньшина и Данила Козловский поделились в Instagram (деятельность в РФ запрещена) совместным кадром с отдыха. Такими образом пара подтвердила свои отношения, которые, по неофициальным данным, продолжаются уже несколько лет. Снимок влюбленные решили не подписывать, однако оставили открытыми комментарии, что позволило поклонникам написать поздравления.

Данила Козлов был женат на актрисе Уршуле Магдалене Малке. Также он состоял в отношениях с актрисами Юлией Снигирь и Ольгой Зуевой. Последняя родила ему дочь. Акиньшина встречалась с актером Алексеем Чадовым, музыкантами Сергеем Шнуровым и Алексеем Воробьевым. Первым ее мужем стал бизнесмен Дмитрий Литвинов, вторым — кинопродюсер Арчил Геловани, в этом браке родились двое детей.

Ранее продюсер Сергей Дворцов выразил мнение, что актриса Агата Муцениеце могла выйти замуж за аккордеониста Петра Дрангу в день годовщины свадьбы бывшего мужа Павла Прилучного и Зепюр Брутян ради мести. По мнению эксперта, она любит поддевать актера и соревноваться с ним.