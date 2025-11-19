Пощечины Зеленскому, отношения с Козловским, СВО: как живет Акиньшина

Актриса Оксана Акиньшина прославилась ролями в фильмах «Сестры» и «Стиляги». Чем она сейчас занимается, что известно о ее личной жизни и отношениях с украинским политиком Владимиром Зеленским?

Чем известна Акиньшина

Оксана Акиньшина родилась 19 апреля 1987 года в Ленинграде. В юношестве ее отдали в модельное агентство. В 13 лет она прошла кастинг на главную роль в фильме «Сестры», за которую вместе с актрисой Екатериной Гориной получила награду «За лучший актерский дуэт».

Затем Акиньшина снималась в лентах «Юг», «Стиляги», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «8 первых свиданий», «Беспринципные», «Чернобыль», «The Телки», «Полет», «Контейнер» и других.

На настоящий момент в ее фильмографии более 50 работ.

Что известно о личной жизни Акиньшиной

Оксана Акиньшина в разные годы состояла в отношениях с актером Алексеем Чадовым и лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.

В 2008 году актриса вышла замуж за директора пиар-компании Дмитрия Литвинова. От него она родила сына Филиппа. Брак продлился два года. Наследник артистки, по данным СМИ, воспитывается ее родителями. Отец Акиньшиной дважды подавал в отношении дочери иски — в 2020 и 2021 годах. Первый иск касался неуплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего. Второй раз мужчина обратился в суд по неким семейным претензиям.

В 2012 году актриса вышла замуж второй раз — за кинопродюсера Арчила Геловани, в браке родились сын Константин и дочь Эмми. В 2018 году Акиньшина и Геловани расстались. По информации СМИ, дети пары остались жить с отцом в Грузии.

Актриса Оксана Акиньшина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На протяжении последних нескольких лет в прессе ходят слухи о романтических отношениях Оксаны Акиньшиной с заслуженным артистом России Данилой Козловским, однако они никогда не комментировали их.

В октябре актриса опубликовала совместное фото с Козловским с отдыха. По мнению журналиста Алены Жигаловой, таким образом пара подтвердила романтические отношения.

«После возвращения Данилы Козловского в Россию Оксана Акиньшина перестала скрывать отношения с актером. Слухи об их романе ходят уже пять лет», — написала она в авторском Telegram-канале.

Что связывает Акиньшину и Зеленского

Оксана Акиньшина снималась вместе с Владимиром Зеленским в фильме «8 первых свиданий».

В интервью актриса рассказывала, что во время съемок ленты «Высоцкий. Спасибо, что живой» натренировалась давать пощечины. Поэтому в фильме «8 первых свиданий» била Зеленского профессионально.

«Пощечины лепить я научилась на съемках „Высоцкого“, так что Вову била профессионально», — говорила она.

После выхода комедии появились слухи о романе Акиньшиной и Зеленского. Они эту информацию не комментировали.

Чем сейчас занимается Акиньшина

Оксана Акиньшина в 38 лет продолжает творческую деятельность. В 2025 году с ней на экраны вышли ленты «Константинополь», «Огненный мальчик», «Семейный призрак» и «Сказочные выходные».

Актриса не комментировала свое отношение к спецоперации, однако отметила, что в сложившейся ситуации российскую киноиндустрию «откинуло в 90-е годы».

«По сравнению с европейским и американским рынками после февраля этого года нас откинуло в 1990-е. Это дико обидно, ведь мы были в шаге от того, чтобы стать относительно единым целым с мировой индустрией… Столько потрачено сил. А теперь мы не знаем, что будет завтра. У нас больше нет мечты», — сказала Акиньшина в июле 2022 года.

