Роман с Акиньшиной, суд, тур по России: куда пропал актер Данила Козловский

Заслуженный артист РФ Данила Козловский возобновил выступления в театрах и съемки в российском кино. Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь?

Что известно о карьере и личной жизни Козловского

Данила Козловский родился 3 мая 1985 года в Москве, окончил Российский государственный институт сценических искусств. Свою первую роль он сыграл в 1999 году в сериале «Простые истины». В 2014 году состоялся его голливудский дебют в картине Марка Уотерса «Академия вампиров».

На настоящий момент в его фильмографии более 70 работ, включая ленты «Легенда № 17», «Духless», «Викинг», «Чернобыль», «Тренер», «Карамора», «Надвое», «Летучий корабль» и другие.

Козловский с 2008 по 2011 год был женат на польской актрисе Уршуле Магдалене Малке. У него есть дочь Ода-Валентина от режиссера Ольги Зуевой. Девочка родилась в 2020 году в Нью-Йорке, живет вместе с матерью в США.

В каких отношениях Козловский и Акиньшина

На протяжении нескольких лет в прессе ходят слухи о романтических отношениях Данилы Козловского и его коллеги Оксаны Акиньшиной, однако они никогда не комментировали их.

Оксана Акиньшина и Данила Козловский Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В октябре Акиньшина опубликовала совместное фото с Козловским с отдыха. По мнению журналиста Алены Жигаловой, таким образом пара подтвердила романтические отношения.

«После возвращения Данилы Козловского в Россию Оксана Акиньшина перестала скрывать отношения с актером. Слухи об их романе ходят уже пять лет», — написала она в авторском Telegram-канале.

Как Козловский относится к СВО

В феврале 2022 года, после начала спецоперации, Данила Козловский в соцсетях назвал происходящее на Украине «катастрофой во всех смыслах». В соцсетях он заявил, что любит Россию всем сердцем и сожалеет о том, что наступила «точка невозврата».

После того как артист высказал свое мнение об СВО, его стали активно критиковать. В ответ на это он решил взять паузу в своей карьере.

В 2023 году глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру РФ с требованием проверить актера на предмет финансирования Вооруженных сил Украины из-за дружбы с иноагентом режиссером Александром Роднянским (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Позднее Козловский подал иск о защите чести и достоинства в отношении Бородина. В октябре Пресненский суд Москвы поддержал актера, признав опубликованные ответчиком сведения порочащими и не соответствующими действительности.

Чем сейчас занимается Козловский

Данила Козловский около полугода назад возобновил карьеру в России. На настоящий момент актер снимается в лентах «Игра на вылет», «НиктоКакТы» и «Шум времени». В январе у него запланирован небольшой тур по РФ с авторским музыкальным спектаклем Frank.

В октябре с артистом вышел на экраны сериал «Бар „Один звонок“». Премьера должна была состояться в 2023 году на фестивале «Новый сезон», но проект был исключен из программы. Лента получила прокатное удостоверение в сентябре текущего года.

Данила Козловский и режиссер Алексей Учитель на съемках фильма «Шум времени» в Санкт-Петербурге Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Как отметила журналист Ксения Собчак в авторском Telegram-канале «Кровавая барыня», Козловского «разбанили» и «проблем ему устраивать больше не будут».

Актер более 15 лет занимается благотворительностью вместе со своим братом. По информации журналистов, после начала спецоперации они постоянно поддерживают людей из приграничных регионов, в том числе жителей Курской области.

