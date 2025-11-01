Мощные вихри и холод до -3? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать

В начале последнего месяца осени температура воздуха в Москве будет на 4–5 градусов выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 3 по 9 ноября, ждать ли мощных вихрей и холода до -3 градусов?

Какая погода будет в Москве на следующей неделе

По словам Михаила Леуса, в первый день новой недели на погоду окажет влияние теплый фронт, связанный с очередным выходящим на северо-запад страны североатлантическим циклоном.

«В праздничный день синоптическая ситуация будет формироваться тёплым сектором циклона с характерной для него облачной и дождливой, но теплой по ноябрьским меркам погодой, столбики термометров поднимутся до +8–10 градусов. Мало изменится характер погоды и в первый день короткой рабочей недели. Она останется облачной, пройдут небольшие дожди, и днем ожидается +8–10 градусов. В целом температура первой декады финального осеннего месяца ожидается на 4–5 градусов выше положенных по климату значений, при этом ни заморозков, ни осадков в виде снега в эти дни не ожидается, так что те, кто не запланировал замену автомобильных шин на предстоящие выходные, могут повременить с этим и до следующих», — отметил синоптик.

Период с 3 по 9 ноября 2025 года будет характеризоваться умеренными температурами, облачностью и периодами осадков.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В понедельник, 3 ноября, столицу ждет облачная погода с прояснениями. Дневная температура воздуха составит +8–10 градусов, а ночью ожидается около +5–8 градусов. Атмосферное давление останется в пределах 750–751 миллиметра ртутного столба. Местами возможен небольшой дождь. Во вторник, 4 ноября, погодные условия ухудшатся из-за приближения атмосферного фронта. Этот день обещает быть пасмурным и дождливым. Температура днем сохранится на уровне +9–10 градусов, а ночью составит +7–9 градусов. Вероятность осадков очень высока и оценивается в 99–100%. Ветер ожидается юго-западный, со скоростью 2–3 м/с. Среда, 5 ноября, не принесет существенных изменений. Прогнозируется облачная погода с дождями.

В четверг, 6 ноября, погода останется преимущественно облачной, однако вероятность осадков снизится. Температура воздуха днем составит +8–10 градусов, а ночью — около +7–9 градусов. Ветер будет западным, умеренным. Пятница, 7 ноября, станет последним относительно теплым днем этого периода. Ожидается, что воздух прогреется до +10 градусов, а ночью остынет до +7–8 градусов.

В конце недели, в субботу и воскресенье, 8 и 9 ноября, в Москву придет заметное похолодание. Температура днем опустится до +6–9 градусов, а ночью столбики термометров впервые за сезон могут показать 0 градусов.

Таким образом, в Москве на следующей неделе мощных вихрей и холода до -3 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге на следующей неделе

По данным метеорологических центров, погода в понедельник, 3 ноября, будет определяться облачной и дождливой погодой. Температура воздуха в течение дня составит от +5 до +8 градусов тепла, а ночью столбик термометра не опустится ниже +6 градусов. Ожидается сильный дождь, особенно во второй половине дня, ветер будет южным и юго-западным, умеренной силы. Атмосферное давление останется низким, около 755–757 миллиметров ртутного столба. Вторник, 4 ноября, не принесет существенных изменений. Прогнозируется облачная погода с прояснениями, но с периодами сильного дождя. Дневная температура сохранится на уровне +8 градусов, а ночная будет около +7 градусов. Ветер ожидается юго-западный, со скоростью 2–5 м/с, давление будет низким. Среда, 5 ноября, станет самым теплым днем недели. Температура утром и днем достигнет +11 градусов, а вечером и ночью составит около +9 градусов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четверг, 6 ноября, принесет с собой некоторое снижение температуры. Воздух прогреется до +8 градусов днем и остынет до +5 градусов вечером. Небо будет скрыто за облаками, но осадков, согласно прогнозу, не ожидается. Ветер будет западным, умеренной силы, а давление начнет медленно расти. Пятница, 7 ноября, будет характеризоваться облачной погодой с осадками. Днем температура поднимется до +12 градусов, а ночью составит от +9 до +11 градусов. В течение дня, особенно во второй его половине, вновь ожидается сильный дождь.

Суббота, 8 ноября, будет облачной, но преимущественно без осадков. Дневная температура ожидается в пределах от +8 до +10 градусов, а ночная опустится до +5 градусов. Ветер будет западным, слабым и умеренным, давление стабилизируется. Завершится неделя в воскресенье, 9 ноября, пасмурной и дождливой погодой. Температура днем составит около +9 градусов, а ночью — +7 градусов. Почти весь день будет идти дождь, который к вечеру может ослабнуть.

