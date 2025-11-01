Магнитные бури сегодня, 1 ноября: что завтра, сгущение крови, головные боли

Сегодня, 1 ноября, на Земле ожидаются геомагнитные возмущения, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 1 и 2 ноября

По данным специалистов ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 1 ноября, составляет 36%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 36%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 35%. Вероятность спокойной магнитосферы — 29%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным», — отметили ученые.

Портал my-calend пишет, что в течение суток магнитное поле будет находиться в спокойном состоянии.

«Самое распространенное недомогание во время магнитной бури – головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь», — говорится в публикации.

Также ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН добавили, что завтра, 2 ноября, на Земле накроет магнитной бури не ожидается.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как магнитные бури влияют на здоровье человека

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог Юрий Серебрянский в комментарии NEWS.ru объяснил, что у всех людей недомогания во время геоударов проявляются по-разному, но особенно скверно чувствуют себя пациенты с симптомами гипертонического криза.

«Повышение атмосферного давления приводит к падению артериального, а снижение атмосферного давления приводит к образованию гипертонического криза. Особенно скверно себя чувствуют больные, которые уже имеют эти заболевания. У них возникает нестабильность по артериальному давлению, свертыванию и сгущению крови. Колебательные процессы распространяются на организм, часто возникают перебои в сердечном ритме», — сказал он.

Врач-эндокринолог Анна Гончарова заявила, что улучшить состояние в период геомагнитных возмущений поможет правильное питание и свежий воздух.

«Чтобы смягчить воздействие на организм человека, в первую очередь на сосудисто-нервную систему, постарайтесь на несколько дней уменьшить количество соли в питании. Если вам выписывали мочегонные или противоотечные препараты, обязательно их принимайте. В рацион питания лучше добавить больше свежих овощей, фруктов и ягод. И периодически бывать на свежем воздухе», — отметила специалист.

Читайте также:

Сквозные ветра и мороз до -8? Погода в Москве в середине ноября: чего ждать

Мокрый снегопад и тепло до +5? Погода в Москве на праздниках: чего ждать

Снегопад с ливнем и холод до 0? Погода в Москве в начале декабря: что ждать