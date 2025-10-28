Мокрый снегопад и тепло до +5? Погода в Москве на праздниках: чего ждать

Мокрый снегопад и тепло до +5? Погода в Москве на праздниках: чего ждать

В течение длинных ноябрьских выходных в Москве ожидаются дожди, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 2 по 4 ноября, ждать ли мокрого снегопада и тепла до +5 градусов?

Какая погода будет в Москве в выходные

По словам Михаила Леуса, в начале ноября среднесуточная температура в Москве воздуха будет опускаться ниже +2,5 градуса.

«Периодические дожди будут и в длинные ноябрьские выходные — однако эти дни оптимальны для смены автомобильных шин для тех, кто еще этим не озаботился. Во-первых, в выходные просто больше для этого свободного времени, во-вторых, по климату в начале ноября среднесуточная температура воздуха опускается даже ниже +2,5 градуса, ну и в-третьих, по среднесрочному прогнозу, после 5 ноября в регионе похолодает — вернутся ночные заморозки, осадки время от времени будут идти в смешанной фазе, да и днем температура с трудом дотянется до отметки +5 градусов», — рассказал он.

По информации метеосервисов, в воскресенье, 2 ноября, будет преимущественно облачная погода. Температура воздуха днем составит около +7–8 градусов, а ночью опустится до +3 градусов. По ощущениям будет прохладнее. Значительных осадков в течение дня не ожидается, однако к вечеру вероятность дождя возрастет. Атмосферное давление будет относительно высоким — около 764 миллиметров ртутного столба, а ветер южный, умеренный, со скоростью 2–4 м/с.

Понедельник, 3 ноября, ожидается более дождливым и ветреным в российской столице. Температура днем может незначительно подняться, до +9 градусов тепла, а ночью составит около +5 градусов. Небо будет скрыто за облаками, а дождь, вероятнее всего, будет идти с утра и до вечера, временами ослабевая. Атмосферное давление в течение дня будет падать, достигнув отметки 752 миллиметра ртутного столба. Ветер усилится, местами его порывы могут достигать 7–10 м/с.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вторник, 4 ноября, принесет с собой похолодание. Прогнозируется, что дневная температура не превысит +4 градусов тепла, а ночная будет около +2 градусов. Погода останется пасмурной, высока вероятность продолжительных небольших дождей. Ветер будет южным, умеренной силы, около 3–4 м/с. Атмосферное давление останется на уровне 752 миллиметров ртутного столба.

Таким образом, в Москве в ноябрьские выходные мокрого снегопада не ожидается, но прогнозируется тепло выше +5 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

По данным метеорологических служб, праздничный день в Санкт-Петербурге начнется с прохладной и дождливой погоды.

В воскресенье, 2 ноября, погода будет пасмурной и дождливой. Температура воздуха днем составит около +4–7 градусов, а ночью опустится до +4 градусов. Однако из-за повышенной влажности и юго-восточного ветра, порывы которого могут достигать 11 м/с, ощущаться она будет холоднее — как 0 градусов. Атмосферное давление будет достаточно высоким, около 765 миллиметров ртутного столба, но в течение дня начнет падать. Дождь, по прогнозам, будет идти практически весь день, а к вечеру может усилиться до сильного.

Понедельник, 3 ноября, принесет с собой в Северную столицу некоторое потепление. Дневная температура ожидается на уровне +5–8 градусов, а ночная — +6 градусов. Погода будет облачной. Атмосферное давление продолжит снижаться, достигнув отметки около 746–751 миллиметра ртутного столба, а ветер останется южным или юго-западным, умеренной силы.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вторник, 4 ноября, станет самым теплым днем из этого трехдневного периода. Температура днем может подняться до +7–10 градусов. Однако именно на этот день прогнозируется приближение теплого фронта с запада, что принесет с собой сильный дождь. Атмосферное давление начнет расти и составит около 750 миллиметров ртутного столба, а ветер будет юго-западным, с порывами до 5–9 м/с.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 28 октября: что завтра, обострение заболеваний

Онлайн-энциклопедия Маска Grokipedia: что это такое, отличие от «Википедии»

Рубль укрепится? Курс сегодня, 28 октября, что с долларом, евро и юанем