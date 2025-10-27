Свирепые ураганы и холод до -10? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

В конце октября температура воздуха в Москве будет на 2-3 градуса выше нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 31 октября по 2 ноября, ждать ли свирепых ураганов и холода до -10 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце недели

По словам Михаила Леуса, в конце недели воздух в Москве будет прогреваться до +8 градусов.

«До конца октября циклоны, перемещаясь по северу Европейской России, сохранят погоду по-осеннему облачной и сырой и начнут постепенное понижение температуры, однако и в последние дни месяца она по-прежнему будет выше нормы, но уже на 2-3 градуса. Относительно тепло — от 0 до +5 градусов ночью и от +3 до +8 градусов днем. Периодические дожди будут и в длинные ноябрьские выходные — однако эти дни оптимальны для смены автомобильных шин для тех, кто еще этим не озаботился. Во-первых, в выходные просто больше для этого свободного времени, во-вторых, по климату в начале ноября среднесуточная температура воздуха опускается даже ниже +2,5 градуса, ну и в-третьих, по среднесрочному прогнозу, после 5 ноября в регионе похолодает — вернутся ночные заморозки, осадки время от времени будут идти в смешанной фазе, да и днем температура с трудом дотянется до отметки в +5 градусов», — объяснил синоптик.

По данным метеосервисов, пятница, 31 октября, выдастся теплым, но очень дождливым и пасмурным днем. Температура воздуха в течение суток будет довольно высокой для конца октября. Ночью столбики термометров покажут около +6-7 градусов, а днем воздух прогреется до +8-10 градусов. Однако из-за постоянного дождя и порывистого южного и юго-западного ветра со скоростью 3-5 м/с будет ощущаться прохладно, как +2-4 градуса. Атмосферное давление будет низким и составит около 745–750 миллиметров ртутного столба. Дождь, по прогнозам, будет идти практически весь день, временами ослабевая до слабого, но к вечеру может ненадолго прекратиться.

Суббота, 1 ноября, принесет заметные изменения. В течение дня осадки будут постепенно сходить на нет. Днем будет ясно или малооблачно, и дождь прекратится. Температура будет ниже, чем накануне. Ночью около +2–3 градусов, днем — +6–8 градусов. Ветер станет слабее и сменит направление на северо-западное, а атмосферное давление начнет расти, достигнув 751–754 миллиметров ртутного столба, что свидетельствует об улучшении погоды. Однако к вечеру и ночи возможен возврат слабого дождя и пасмурной погоды.

Воскресенье, 2 ноября, станет самым холодным днем в этом трехдневном периоде, но при этом и самым сухим. Ночью температура местами может опуститься до 0 градусов, а днем составит всего +4-5 градусов. Небо будет преимущественно облачным, но значительных осадков не ожидается, вероятность дождя крайне мала. Ветер будет совсем слабым, северным или северо-западным, всего 1-2 м/с, а атмосферное давление останется стабильно высоким — около 753–755 миллиметров ртутного столба.

Таким образом, в российской столице в конце недели свирепых ураганов и холода до -10 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце недели

В Санкт-Петербурге утром в пятницу, 31 октября, столбики термометров покажут около +4–5 градусов, а днем воздух прогреется до +6 градусов. Однако из-за повышенной влажности, которая составит около 87–93%, и северо-восточного ветра со скоростью 3-4 м/c, по ощущениям будет холоднее — примерно 1–3 градуса. Утро начнется со слабого дождя, но к полудню небо прояснится до малооблачного, и осадки временно прекратятся. Атмосферное давление будет относительно низким, около 748–753 миллиметров ртутного столба.

Суббота, 1 ноября, принесет с собой заметное похолодание. Ночью температура опустится до +3 градусов, а днем составит не более +5–7 градусов. Погода будет переменчивой. Утро обещает быть ясным и без осадков, однако уже днем небо вновь затянется облаками, а к вечеру ожидается слабый дождь. Ветер сохранится юго-западный, но станет слабее — около 2 м/c. Атмосферное давление начнет постепенно расти, достигнув отметки в 761–764 миллиметра ртутного столба, что свидетельствует о некоторой стабилизации погоды.

Воскресенье, 2 ноября, будет самым холодным днем в Северной столице на неделе. Ночью возможны заморозки до -1 градуса, а днем температура не поднимется выше +4–5 градусов. Из-за юго-восточного ветра, порывы которого могут достигать 5 м/c, по ощущениям будет еще холоднее. Небо будет затянуто облаками, а осадки, если и будут, то незначительные и кратковременные. Атмосферное давление останется высоким, около 760–766 миллиметров ртутного столба.

