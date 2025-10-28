Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 13:10

Погода в Москве в среду, 29 октября: ждать ли ливней и резкого потепления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве и Московской области завтра, 29 октября, ожидаются осадки в виде дождя, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на среду?

Какая погода будет в Москве 29 октября

В Москве завтра, 29 октября, в дневное время воздух прогреется только до +8 градусов.

«29 октября будет облачная погода. Небольшой дождь. Температура в Москве ночью — от +3 до +5 градусов, по области — от 0 до +5 градусов. Температура днем в Москве — от +6 до +8 градусов, по области — от +3 до +8 градусов. Ветер юго-западный, 4–9 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин в беседе с NEWS.ru сообщил, что в течение всей недели в российской столице прогнозируются осадки в виде дождя.

«Во вторник ночью в столичный регион придут дожди. Сильные осадки будут идти в течение суток. В течение 28 октября в Подмосковье выпадет примерно 10–15 миллиметров осадков. В последующие дни сохранится пасмурная погода с дождями, но они ожидаются не такими сильными», — добавил он.

По данным метеорологических центров, в среду, 29 октября, столбики термометров днем остановятся на отметке +7 градусов, а ночью покажут +4 градуса. При этом из-за повышенной влажности и ветра погодные условия будут ощущаться более прохладными — как +3 градуса. Почти весь день будет идти небольшой дождь. Вероятность осадков очень высока и оценивается в 99%. Наиболее интенсивные дожди прогнозируются в утренние и дневные часы. Ветер ожидается юго-западный, умеренный, со скоростью 2–3 м/c. Атмосферное давление будет низким и составит около 740–741 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха останется очень высокой на протяжении всех суток, достигнув 87–91%, что усилит ощущение сырости и промозглости.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 29 октября

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 октября в Санкт-Петербурге столбики термометров днем поднимутся до +8 градусов.

«29 октября будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный слабый. Температура ночью — от +4 до +6 градусов. Днем — от +6 до +8 градусов. Атмосферное давление будет повышаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеоцентров, утро 29 октября в Северной столице начнется с пасмурной погоды, температура воздуха составит около +4 градусов. В течение дня столбик термометра поднимется до отметки +6–7 градусов, но благодаря высокой влажности, которая составит около 84–91%, и южному или юго-восточному ветру со скоростью 2–3 м/c, тепло ощущаться не будет. Небо в течение всего дня будет затянуто облаками, а осадки в виде небольшого дождя ожидаются как в первой, так и во второй половине дня. Атмосферное давление будет стабильным, но немного пониженным — около 747–752 миллиметров ртутного столба, и в течение дня будет постепенно расти. Вечером и ночью температура вновь опустится до +6 градусов, а небо останется затянутым облаками, при этом возможен небольшой дождь.

Иван Смирнов
И. Смирнов
