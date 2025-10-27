Условия семейной ипотеки изменятся в РФ: что известно, кому будут льготы

В России с 1 февраля 2026 года вступают в силу новые правила оформления семейной ипотеки, которые запрещают оформлять два льготных кредита на одну семью. Какие подробности известны, кому будут льготы?

Какие новые правила появятся для супругов

Ключевое изменение, которое вступает в силу с февраля 2026 года, — ипотеку можно будет оформить только один раз на семью. Если сейчас каждый из супругов может оформить отдельную льготную ипотеку, то со следующего года они будут обязаны выступать созаемщиками по одному кредиту. Исключение сделано только для случаев, когда один из супругов не является гражданином России.

«Граждане, которые оформляли комбинированный кредит (по льготной ставке в пределах установленного лимита и по рыночной сверх него), теперь могут снизить ставку. Напомним, что при оформлении таких кредитов банки — по сумме больше 12 млн руб. для столичных регионов или 6 млн руб. для иных регионов — могли устанавливать рыночные ставки. Сегодня, когда Банк России постепенно снижает ключевую ставку, и рыночные ставки по ипотеке снижаются. Размер, на который возможно снизить ставку, будет определяться условиями по рыночным программам банка. Он будет зависеть от размера ключевой ставки и стоимости фондирования. Количество рефинансирований не ограничено. Ранее рефинансирование рыночной части кредита рассматривалось банком как выдача нового. Так как льготный ипотечный кредит можно взять только один раз, то при рефинансировании льготная ставка пересчитывалась по рыночной стоимости», — говорится в сообщении Минфина РФ.

В ведомстве также пояснили, что соответствующая мера вводится для того, чтобы избежать злоупотреблений и помочь поддержать по-настоящему нуждающиеся в улучшении жилищных условий семьи.

В настоящее время «Семейная ипотека» является самой массовой программой льготной ипотеки. Программа по ставке до 6% годовых доступна семьям с ребенком до семи лет, ребенком-инвалидом, а также семьям с двумя несовершеннолетними детьми, покупающим жилье в городах с численностью населения до 50 тыс. человек, в регионах с низким объемом строительства. В июле 2024 года программа была продлена до 2030 года.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что говорят эксперты о новых правилах оформления семейной ипотеки

Генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов считает, что одна семейная ипотека на одну семью сделает эту программу поддержки более справедливой.

«Корректировка программы в первую очередь социального характера, а уже потом — экономического. Как заявили в самом министерстве, она сделает систему поддержки семей более справедливой. Не стоит забывать, что сама по себе программа социальная, как следствие — должна обладать адресностью. Здесь важны эффективность каждого бюджетного рубля и „целевой масштаб“, в данном случае — сколько семей с детьми смогли улучшить за счет нее жилищные условия», — пояснил он в беседе с ТАСС.

Председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал решение Минфина, отметив, что раньше семьи могли оформлять несколько льготных ипотек и зарабатывать на этом.

«Абсолютно правильно, потому что фактически берут две ипотеки, чтобы бизнес делать: купить за льготный кредит квартиру, потом ее продать подороже и заработать на этом. Поэтому один ипотечный кредит на семью. И благодаря этому больше семей сможет воспользоваться программой, поскольку выбирается сумма и, соответственно, кому-то не достается. Раньше можно было вообще брать очень много кредитов, слава богу, что это перекрыли, у нас есть те, кто брал по 20 кредитов и льготы на это имели, бизнес такой устроили. Я считаю, что это тоже несправедливо», — добавил он в разговоре с изданием «Подъем».

