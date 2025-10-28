Рубль укрепится? Курс сегодня, 28 октября, что с долларом, евро и юанем

Решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 0,5% положительно скажется на российской валюте в ближайшее время, сообщил старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. Что об этом известно? Каков курс доллара, евро и юаня сегодня, 28 октября?

Курс доллара, евро и юаня 28 октября

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 28 октября, составляет 78,9848 рубля, курс евро — 92,0233 рубля, курс юаня — 11,0648 рубля.

По мнению экспертов, в начале ноября курс рубля будет находиться под влиянием целого ряда противоречивых факторов, включая недавнее снижение ключевой ставки, геополитическую обстановку и динамику торгового баланса. Также после введения новых санкций ожидается сокращение продаж валюты, добавили аналитики.

Что будет с курсом рубля в начале ноября

По мнению Владислава Силаева, поддержку российской валюте в ноябре и декабре будет оказывать повышение прогноза ключевой ставки ЦБ РФ на следующий год.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«С большой вероятностью дополнительную поддержку курсу рубля оказывает повышение прогноза средней ставки на 2026 год. До заседания Центробанка на прошлой неделе эксперты склонялись к значениям в 12–13%, теперь же ожидают порядка 13–15%. Следующее заседание по ключевой ставке пройдет 19 декабря, и пока прогнозируется, что регулятор снова снизит ее еще на 0,5%. В результате итоговая ставка на конец 2025 года составит 16%. Замедление темпов снижения „ключа“ — еще один фактор, играющий в пользу курса национальной валюты», — объяснил он aif.ru.

При этом эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев предполагает, что в ближайшей перспективе российскую валюту ждет ослабление.

«ЦБ РФ понизил ставку, и рубль среднесрочно будет терять позиции быстрее. Профицит платежного баланса сокращается за счет сезонного восстановления импорта и негативного эффекта на экспортную выручку со стороны относительно низких мировых цен на энергоресурсы и западных санкций. С конца сентября цены на нефть просели почти на $10, и это транслируется в слабость рублевого курса ближе к новому году. Наибольшее снижение вероятно в последние недели года на фоне традиционного всплеска расходов потребителей и компаний», — отметил он.

Основатель инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков заявил, что, несмотря на снижение ключевой ставки, рубль продолжает всех удивлять.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Несмотря на то что на последнем заседании ЦБ продолжил цикл на снижение ключевой ставки и сделал еще один небольшой шаг в −0,5%, что должно привести к ослаблению позиций рубля, этого не произошло. Напротив, рубль укрепился более чем на 2%, достигнув уровня 79,33 рубля за доллар 27 октября», — уточнил он.

Исаков добавил, что сейчас ЦБ РФ важно сохранить стабильный рубль, чтобы плавно снижать ключевую ставку.

