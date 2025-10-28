Рубль укрепится? Курс сегодня, 28 октября, что с долларом, евро и юанем

Решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 0,5% положительно скажется на российской валюте в ближайшее время, сообщил старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. Что об этом известно? Каков курс доллара, евро и юаня сегодня, 28 октября?
Курс доллара, евро и юаня 28 октября
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 28 октября, составляет 78,9848 рубля, курс евро — 92,0233 рубля, курс юаня — 11,0648 рубля.
По мнению экспертов, в начале ноября курс рубля будет находиться под влиянием целого ряда противоречивых факторов, включая недавнее снижение ключевой ставки, геополитическую обстановку и динамику торгового баланса. Также после введения новых санкций ожидается сокращение продаж валюты, добавили аналитики.
Что будет с курсом рубля в начале ноября
По мнению Владислава Силаева, поддержку российской валюте в ноябре и декабре будет оказывать повышение прогноза ключевой ставки ЦБ РФ на следующий год.
«С большой вероятностью дополнительную поддержку курсу рубля оказывает повышение прогноза средней ставки на 2026 год. До заседания Центробанка на прошлой неделе эксперты склонялись к значениям в 12–13%, теперь же ожидают порядка 13–15%. Следующее заседание по ключевой ставке пройдет 19 декабря, и пока прогнозируется, что регулятор снова снизит ее еще на 0,5%. В результате итоговая ставка на конец 2025 года составит 16%. Замедление темпов снижения „ключа“ — еще один фактор, играющий в пользу курса национальной валюты», — объяснил он aif.ru.
При этом эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев предполагает, что в ближайшей перспективе российскую валюту ждет ослабление.
«ЦБ РФ понизил ставку, и рубль среднесрочно будет терять позиции быстрее. Профицит платежного баланса сокращается за счет сезонного восстановления импорта и негативного эффекта на экспортную выручку со стороны относительно низких мировых цен на энергоресурсы и западных санкций. С конца сентября цены на нефть просели почти на $10, и это транслируется в слабость рублевого курса ближе к новому году. Наибольшее снижение вероятно в последние недели года на фоне традиционного всплеска расходов потребителей и компаний», — отметил он.
Основатель инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков заявил, что, несмотря на снижение ключевой ставки, рубль продолжает всех удивлять.
«Несмотря на то что на последнем заседании ЦБ продолжил цикл на снижение ключевой ставки и сделал еще один небольшой шаг в −0,5%, что должно привести к ослаблению позиций рубля, этого не произошло. Напротив, рубль укрепился более чем на 2%, достигнув уровня 79,33 рубля за доллар 27 октября», — уточнил он.
Исаков добавил, что сейчас ЦБ РФ важно сохранить стабильный рубль, чтобы плавно снижать ключевую ставку.
