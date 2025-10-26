Рубль обвалится? Курс сегодня, 26 октября, что с долларом, евро и юанем

Рубль обвалится? Курс сегодня, 26 октября, что с долларом, евро и юанем

До конца октября стоит ждать умеренного ослабления рубля, сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев. Что об этом известно? Какой курс доллара, евро и юаня сегодня, 26 октября?

Курс доллара, евро и юаня 26 октября

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 26 октября, составляет 80,9713 рубля, курс евро — 94,0820 рубля, курс юаня — 11,3079 рубля.

Курс доллара на следующей неделе, по мнению экспертов, может колебаться в интервале 80–84 рубля, а курс юаня — в диапазоне 11,2–11,7 рубля. На динамику российской валюты будут одновременно влиять несколько разнонаправленных факторов. С одной стороны, поддержку рублю на прошлой неделе оказал налоговый период, когда экспортеры активно продают валютную выручку для расчетов с бюджетом. С другой, как отмечают аналитики, «фискальный период останется позади, что лишит рубль локальной опоры».

Что будет с российской валютой на следующей неделе

По мнению Александра Шепелева, налоговый период октября завершится, что лишит рубль локальной опоры в ближайшее время.

«ЦБ РФ понизил ставку, и рубль среднесрочно будет терять позиции быстрее. Профицит платежного баланса сокращается за счет сезонного восстановления импорта и негативного эффекта на экспортную выручку со стороны относительно низких мировых цен на энергоресурсы и западных санкций. С конца сентября цены на нефть просели почти на $10, и это транслируется в слабость рублевого курса ближе к новому году. Наибольшее снижение вероятно в последние недели года на фоне традиционного всплеска расходов потребителей и компаний», — отметил он в разговоре с «Газетой.Ru».

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров считает, что до конца года курс доллара США к рублю будет находиться в диапазоне 85–90 рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Полагаем, что рубль будет находиться в диапазоне 85–90 в ближайшие три месяца. То есть до конца года, наверное, ближе к нижней границе этого интервала и в начале следующего года постепенно будет смещаться к верхней границе интервала», — заявил эксперт в эфире телеканала «Россия 24».

Руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович уверен, что рубль в ближайшем будущем будет показывать отрицательную динамику по отношению к доллару и евро.

«Доллар уйдет в сторону 90, даже еще выше, где-то в районе 90−92 рублей. Не думаю, что он уйдет к 100, но в район 90 совершенно точно, может быть, и до 95. Стоимость сегодняшнего рубля в районе 80 доставляет дискомфорт для бюджета. Снижение курса рубля нужно, чтобы экспортеры получали больше выручки», — добавил он.

Читайте также:

Резкие ветра и морозилка до -20? Погода в Москве в декабре: чего ждать

Густой снегопад и холод до -5? Погода в Москве в конце октября: чего ждать

Лютые морозы до -30? Погода в Москве на новогодние праздники: чего ждать