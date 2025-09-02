Рубль дорожает? Курс сегодня, 2 сентября, что с долларом, евро и юанем

Рубль дорожает? Курс сегодня, 2 сентября, что с долларом, евро и юанем

Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве Российской Федерации Михаил Хачатурян заявил, что рубль может серьезно укрепиться в середине осени. Что об этом известно, какой курс доллара, евро и юаня сегодня, 2 сентября?

Курс доллара, евро и юаня 2 сентября

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 2 сентября, составляет 80,4261 рубля, курс евро — 93,3841 рубля, курс юаня — 11,2618 рубля.

Согласно прогнозам экспертов, доллар в октябре может продолжить укрепление к рублю, поскольку курс американской валюты может достичь 83–87 рублей к концу года, при этом октябрь станет ключевым месяцем для формирования данного тренда.

Что будет с рублем в октябре 2025 года

По мнению Михаила Хачатуряна, положительно на российскую валюту могут сказаться отложенные санкции в отношении РФ со стороны западных стран.

«В связи с тем, что вопрос санкций и вторичных пошлин отложен как минимум на 90 дней, по крайне мере для Китая, можно ожидать некоторого укрепления рубля на горизонте середины сентября — октября до отметок 78–79 рублей за доллар и 90–91 рубль за евро», — пояснил он в разговоре с изданием REGIONS.

Эксперт подчеркнул, что также рубль могут поддержать «тарифные войны» президента США Дональда Трампа.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В свою очередь рост цен на нефть в осенне-зимний период позволит России, несмотря на возможные дисконты, увеличить объемы экспорта черного золота и тем самым увеличить объемы валютной выручки, что позволит переломить некоторое негативное влияние на курс со стороны снижающейся ключевой ставки», — прокомментировал Хачатурян.

Эксперт-аналитик «Банки.ру» Гаянэ Замалеева предположила, что в первую очередь на курсе рубля скажется ближайшее заседание ЦБ РФ, которое состоится 12 сентября.

«Немаловажное значение имеет и геополитический фактор влияния (ожидание трехсторонней встречи президентов России, США и Украины по вопросу мирного урегулирования конфликта). Поддержку обеспечат налоговые платежи в конце месяца и валютные интервенции со стороны ЦБ и Минфина, но снижение объемов продаж валюты делает рынок более чувствительным к колебаниям нефти. Рынок также будет следить за действиями ФРС США: сохранение высоких ставок поддерживает доллар и повышает давление на валюты развивающихся стран», — рассказала она.

При этом научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович уверен, что рубль в ближайшем будущем будет показывать отрицательную динамику по отношению к доллару и евро.

«Доллар уйдет в сторону 90, даже еще выше, где-то в районе 90−92 рубля. Не думаю, что он уйдет к 100, но в район 90 совершенно точно, может быть, и до 95. Стоимость сегодняшнего рубля в районе 80 доставляет дискомфорт для бюджета. Снижение курса рубля нужно, чтобы экспортеры получали больше выручки», — добавил он в беседе с aif.ru.

Читайте также:

Ситуация с альпинисткой Наговициной: последние новости 2 сентября, жива ли

Китай ввел безвиз для россиян: что известно, какой срок, список документов

Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 2 сентября, фото, видео