Рубль ждет снижение? Курс сегодня, 27 августа, что с долларом, евро и юанем

Рубль осенью может потерять свои позиции, если ЦБ РФ продолжит снижать ключевую ставку, заявил старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. Что об этом известно, какой курс доллара, евро и юаня сегодня, 27 августа?

Курс доллара, евро и юаня 27 августа

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 27 августа, составляет 80,5268 рубля, курс евро — 93,3684 рубля, курс юаня — 11,1844 рубля.

По мнению экспертов, в сентябре — ноябре 2025 года курс рубля может столкнуться с давлением из-за продолжающегося снижения ключевой ставки Банка России, которая уже опустилась до 18% в июле, а к концу года может достичь 15%. Это снижение привело к сокращению дифференциала процентных ставок и уменьшило привлекательность рублевых активов для инвесторов, отмечают аналитики.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что будет с рублем в течение осени

Владислав Силаев отмечает, что главный риск для российской валюты в ближайшее время — баланс между возможным снижением ставки и внешнеполитическим фоном.

«Данные по инфляции остаются для рубля нейтральными, хотя факт пятинедельной подряд дефляции — редкий сигнал для российской экономики. Это создает базу для мягкой риторики на сентябрьском заседании ЦБ РФ. Вероятность снижения ключевой ставки растет, и этот шаг может оказать давление на рубль в конце месяца. Базовые ориентиры на сентябрь. Курс доллара — 80–84 рубля, а курс евро — 92–96 рублей», — сообщил он «Прайму».

Доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов уверен, что начатое ЦБ РФ снижение ключевой ставки не приведет к девальвации рубля в будущем.

«Ставка снижается при замедлении инфляции. Соответственно, должна наступить ситуация, когда курс рубля будет стабилен. Это не является как раз той самой девальвацией, о которой сейчас рассуждают. Напротив, снижение ставок оживит экономику и рубль может окрепнуть», — пояснил он.

Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов заявил, что осенью 2025 года российскую валюту ожидает плавное ослабление до уровня выше 85 рублей за доллар, потому что ключевым фактором станет сезонная активизация импорта.

«Целевой таргет по курсу на конец 2025 года составляет 87 рублей за доллар. Основное движение к этому уровню ожидаем в осенние месяцы — ждем смещение к уровням более 85 рублей за доллар», — добавил он.

Попов отметил, что на рубль будут влиять сезонная активизация импорта, усиленная смягчением денежно-кредитных условий на фоне снижения ключевой ставки, а также рост геополитической премии в курсе рубля.

