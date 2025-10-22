Густой снегопад и холод до −5? Погода в Москве в конце октября: чего ждать

В конце октябре температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы на 1–2 градуса, сообщила главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 27 по 31 октября, ждать ли густых снегопадов и холода до −5 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце октября

По словам Татьяны Поздняковой, в последние дни октября в Москве будет стоять относительно теплая погода.

«Октябрь 2025 года в Москве завершится относительно теплой погодой с температурой выше нормы на 1–2 градуса. А что можно ожидать от последнего месяца осени в столице? Все модели долгосрочных прогнозов погоды показывают, что последний месяц осени в Москве будет с положительной аномалией температуры воздуха — в среднем +1 градус», — отметила она.

Также ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус добавил, что при таких погодных процессах, с ожидаемым отсутствием заморозков и осадков в твердой фазе в конце второго месяца осени, момент смены автомобильных шин можно сдвинуть на начало ноября.

По данным метеоцентров, понедельник, 27 октября, станет одним из самых теплых дней в этом промежутке. Температура воздуха днем составит около +7–9 градусов, а ночью опустится до +6–7 градусов. Почти весь день будет идти дождь, особенно интенсивный в утренние и дневные часы. Атмосферное давление будет низким, около 736–742 миллиметров ртутного столба, а ветер — южный, умеренный, со скоростью 2–5 м/с.

Последующие дни, с 28 по 30 октября, сохранят дождливую погоду, но станут заметно холоднее. Во вторник, 28 октября, дневная температура не превысит +7 градусов, а ночью столбики термометров покажут около +5 градусов. В среду, 29 октября, похолодает еще сильнее. Днем ожидается не более +5–7 градусов, а ночью — до +2 градусов. Атмосферное давление будет оставаться низким, особенно в среду, когда оно опустится до 734 миллиметров ртутного столба. Дожди будут продолжаться, временами ослабевая до мороси. Ветер усилится, сменив направление на западное и юго-западное, с порывами до 5–7 м/с.

Пятница, 31 октября, встретит москвичей самой низкой температурой за весь период. Днем воздух прогреется всего до +3–5 градусов, а ночью температура опустится до +1 градуса. Погода будет преимущественно пасмурной, с периодическим слабым дождем. Атмосферное давление начнет медленно расти, но останется в пределах 743–747 миллиметров ртутного столба.

Таким образом, в российской столице в конце октября густых снегопадов и холода до −5 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце октября

Заключительные дни октября в Санкт-Петербурге будут прохладными и дождливыми, ознаменовав окончательное вступление города в позднюю осень. Погода в период с 27 по 31 октября обещает быть неустойчивой, с частыми осадками и постепенным понижением температурного фона.

Понедельник, 27 октября, станет одним из самых теплых дней в этом промежутке. Температура воздуха днем составит около +7–8 градусов, а ночью опустится до +5–6 градусов. Почти весь день будет идти дождь. Атмосферное давление будет низким, около 746–749 миллиметров ртутного столба, а ветер — южный, слабый, со скоростью 1–4 м/с.

Во вторник, 28 октября, дневная температура не превысит +6–7 градусов, а ночью столбики термометров покажут около +4–5 градусов. В среду, 29 октября, похолодает еще сильнее. Днем ожидается не более +5–6 градусов, а ночью — около +2 градусов. Атмосферное давление будет постепенно расти, особенно к четвергу, когда оно достигнет 758–759 миллиметров ртутного столба. Дожди будут продолжаться, временами ослабевая до мороси. Ветер усилится, сменив направление на восточное и юго-восточное, с порывами до 3–5 м/с.

Последний день октября, пятница, 31-е, встретит петербуржцев самой низкой температурой за весь период. Днем воздух прогреется всего до +2–4 градусов, а ночью температура опустится до нуля. Погода будет преимущественно пасмурной, но осадки если и будут, то незначительные. Атмосферное давление продолжит медленно расти, достигнув отметки 757–758 миллиметров ртутного столба. Ветер ожидается юго-западный, умеренный, 4–5 м/с.

