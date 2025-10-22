Погода в Москве в четверг, 23 октября: ждать ли жару и грозовые ливни

Погода в Москве в четверг, 23 октября: ждать ли жару и грозовые ливни

В Москве и Московской области завтра, 23 октября, ожидается небольшой дождь в течение суток, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на четверг?

Какая погода будет в Москве 23 октября

В Москве завтра, 23 октября, в дневное время воздух прогреется только до +8 градусов.

«23 октября будет облачная с прояснениями погода. В Москве преимущественно без осадков, по области местами небольшой дождь. Температура в Москве ночью — от +2 до +4 градусов, по области — от 0 до +5 градусов. Температура днем в Москве — от +6 до +8 градусов, по области — от +3 до +8 градусов. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в четверг в российской столице ожидается достаточно комфортная погода.

«В среду управление синоптической ситуацией перейдет к гребню антициклона, вытягивающемуся с северо-востока. Он поспособствует появлению в облаках прояснений и постепенно прекратит дожди. А в изменении температурных показателей наметится тенденция к повышению: днем — до +8 градусов. Еще на градус теплее будет в четверг, при этом существенных осадков в столичном регионе по-прежнему не ожидается», — рассказал он.

По данным метеорологических центров, четверг, 23 октября, ожидается прохладным и преимущественно пасмурным днем, характерным для середины осени. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от +3 до +7 градусов, однако из-за повышенной влажности и ветра ощущаться она будет холоднее.

Утро в российской столице начнется с пасмурной погоды, температура воздуха составит около +4 градусов, а по ощущениям будет не выше +2 градусов. В течение дня столбик термометра поднимется до отметки +7 градусов, но благодаря южному ветру со скоростью 1–2 м/с и высокой влажности около 75–88% тепло ощущаться не будет. Атмосферное давление будет оставаться стабильным, но немного пониженным — около 749–751 миллиметра ртутного столба. К вечеру небо прояснится до малооблачного и даже ясного. Температура в вечерние часы составит от +4 до +6 градусов. Ночью столбики термометров покажут +3 градуса, и облаков на небе вновь прибавится.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 23 октября

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 октября в Санкт-Петербурге столбики термометров днем поднимутся до +9 градусов.

«23 октября будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура ночью — от +1 до +3 градусов. Днем — от +7 до +9 градусов. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеоцентров, в четверг, 23 октября, погода в Северной столице будет пасмурной и прохладной. Ночью столбики термометров покажут около +4 градусов, а днем воздух прогреется до +6 градусов. Небо в течение всего дня будет затянуто облаками, а во второй половине дня, с 16:00 и до позднего вечера, прогнозируется периодический небольшой дождь. Ветер ожидается юго-восточный, умеренный, со скоростью 4–5 м/с. Атмосферное давление будет стабильным, но немного пониженным — около 755–757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха останется высокой на протяжении всех суток, достигнув 79–87%.

Читайте также:

Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 22 октября, фото, видео

Рубль на грани? Курс сегодня, 22 октября, что с долларом, евро и юанем

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 октября: где сбои в РФ