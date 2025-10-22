Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 12:56

Погода в Москве в четверг, 23 октября: ждать ли жару и грозовые ливни

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве и Московской области завтра, 23 октября, ожидается небольшой дождь в течение суток, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на четверг?

Какая погода будет в Москве 23 октября

В Москве завтра, 23 октября, в дневное время воздух прогреется только до +8 градусов.

«23 октября будет облачная с прояснениями погода. В Москве преимущественно без осадков, по области местами небольшой дождь. Температура в Москве ночью — от +2 до +4 градусов, по области — от 0 до +5 градусов. Температура днем в Москве — от +6 до +8 градусов, по области — от +3 до +8 градусов. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в четверг в российской столице ожидается достаточно комфортная погода.

«В среду управление синоптической ситуацией перейдет к гребню антициклона, вытягивающемуся с северо-востока. Он поспособствует появлению в облаках прояснений и постепенно прекратит дожди. А в изменении температурных показателей наметится тенденция к повышению: днем — до +8 градусов. Еще на градус теплее будет в четверг, при этом существенных осадков в столичном регионе по-прежнему не ожидается», — рассказал он.

По данным метеорологических центров, четверг, 23 октября, ожидается прохладным и преимущественно пасмурным днем, характерным для середины осени. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от +3 до +7 градусов, однако из-за повышенной влажности и ветра ощущаться она будет холоднее.

Утро в российской столице начнется с пасмурной погоды, температура воздуха составит около +4 градусов, а по ощущениям будет не выше +2 градусов. В течение дня столбик термометра поднимется до отметки +7 градусов, но благодаря южному ветру со скоростью 1–2 м/с и высокой влажности около 75–88% тепло ощущаться не будет. Атмосферное давление будет оставаться стабильным, но немного пониженным — около 749–751 миллиметра ртутного столба. К вечеру небо прояснится до малооблачного и даже ясного. Температура в вечерние часы составит от +4 до +6 градусов. Ночью столбики термометров покажут +3 градуса, и облаков на небе вновь прибавится.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 23 октября

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 октября в Санкт-Петербурге столбики термометров днем поднимутся до +9 градусов.

«23 октября будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура ночью — от +1 до +3 градусов. Днем — от +7 до +9 градусов. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеоцентров, в четверг, 23 октября, погода в Северной столице будет пасмурной и прохладной. Ночью столбики термометров покажут около +4 градусов, а днем воздух прогреется до +6 градусов. Небо в течение всего дня будет затянуто облаками, а во второй половине дня, с 16:00 и до позднего вечера, прогнозируется периодический небольшой дождь. Ветер ожидается юго-восточный, умеренный, со скоростью 4–5 м/с. Атмосферное давление будет стабильным, но немного пониженным — около 755–757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха останется высокой на протяжении всех суток, достигнув 79–87%.

Читайте также:

Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 22 октября, фото, видео

Рубль на грани? Курс сегодня, 22 октября, что с долларом, евро и юанем

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 октября: где сбои в РФ

погода
новости
синоптики
Москва
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин раскрыл, какой характер носит сегодняшняя тренировка ядерных сил РФ
Путин назначил спецпредставителя по делимитации границы со странами СНГ
Миронов нашел способ увеличить бюджет России на 13 трлн рублей
«Сволочи!» Пономарев раскрыл, как не допустить переименования приза Яшину
Вору в законе Шишкану попросили отменить пожизненное наказание
Российские стратегические силы подтвердили боеготовность в ходе учений
В России осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева»
Ветеран ЦСКА назвал уникальное качество Яшина
Как составить резюме для устройства на работу и «зацепить» работодателя
Пленный боец ВСУ рассказал правду о потерях его подразделения в ДНР
В Москве состоялась конференция «Дело Спецтехники» 2025
Россия провела тренировку стратегических ядерных сил под контролем Путина
«Дыра» в смартфоне: как гаджет может сломать жизнь
Пользователи Rutube пожаловались на сбои
Соратницу Навального оштрафовали на 30 тыс. рублей по статье об иноагентах
Ветеран ЦСКА рассказал, как Яшин справлялся с постоянными болями
В Госдуме ответили, могут ли Telegram и WhatsApp полностью запретить в РФ
«Даже умственно отсталых»: Рогов о жестоких способах мобилизации на Украине
Раскрыто, могли ли США изменить свою позицию о саммите в Венгрии из-за ЕС
В Британии раскрыли, что мешает Трампу встретиться с Путиным
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.