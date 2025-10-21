Лютые морозы до -30? Погода в Москве на новогодние праздники: чего ждать

Средняя температура воздуха предстоящей зимы в Москве превысит климатическую норму на 2–3 градуса, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 31 декабря по 11 января 2026 года, ждать ли лютых морозов до -30 градусов?

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники

По словам Евгения Тишковца, по долгосрочным прогнозам, в декабре 2025 года температура воздуха превысит климатическую норму на 3 градуса.

«Положительное отклонение от нормы по месяцам составит в декабре плюс 3 градуса, в январе — плюс 1 градус, в феврале — плюс 5 градусов, с общим количеством осадков, близким к норме с незначительным ее превышением на 10%. Таким образом, в целом прогноз грядущей зимы в столице представляется как немного мягкий, несуровый (средняя ночная температура воздуха в Москве — от -8 до -13 градусов, дневная — от -2 до -7 градусов), но, конечно, с периодическими волнами тепла и холода и нормальными сугробами высотой до 30–40 см», — отметил синоптик.

По предварительным данным метеорологических сервисов, погода в Москве в период новогодних каникул с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года ожидается по-настоящему зимней, с небольшими морозами и снегом.

Вторник, 31 декабря, встретит жителей и гостей столицы достаточно мягкой для зимы погодой. Прогнозируется облачность, температура днем составит около -3 градусов, а ночью опустится до -7 градусов. Атмосферное давление будет в районе 741 миллиметра ртутного столба, а ветер ожидается умеренный, со скоростью около 3,9 м/с.

Новогодняя ночь с 31 декабря на 1 января 2026 года будет не по-зимнему теплой, температура составит около -1 градуса. Первые дни января продолжат заданный температурный тренд. Четверг, 1 января, будет похож на предшествующий день. Температура днем ожидается на уровне -2 градусов, а ночью — около -6 градусов. Пятница, 2 января, будет чуть холоднее. Дневная температура составит -3 градуса мороза, а ночная опустится до -7 градусов ниже. В субботу, 3 января, днем термометры покажут -6 градусов, а ночью ударит мороз до -9 градусов. Атмосферное давление в этот день будет около 743 миллиметров ртутного столба. Воскресенье, 4 января, будет еще более морозным. Днем температура воздуха составит -7 градусов, а ночью термометры опустятся до -11 градусов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На понедельник, 5 января, синоптики обещают самую низкую температуру. Днем будет -8 градусов, а ночью столбик термометра опустится до отметки -12 градусов. Ветер будет северо-восточный, со скоростью 3 м/с. Последующие дни каникул, с 6 по 11 января, сохранят устойчивую морозную погоду со средними дневными температурами в пределах от -4 до -10 градусов и ночными — от -6 до -12 градусов.

Таким образом, в российской столице в новогодние праздники лютых морозов до -30 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в новогодние праздники

В период новогодних каникул с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года Санкт-Петербург ожидает переменчивая зимняя погода с чередованием морозных дней, снегопадов и периодов с оттепелью и дождем.

Новогодняя ночь с 31 декабря на 1 января встретит жителей и гостей города довольно морозной погодой, но практически без осадков. Вечер 31 декабря будет пасмурным, температура воздуха составит около -7 градусов. К полуночи столбик термометра может опуститься до отметки -8 градусов, осадков не ожидается, ветер будет юго-восточным, умеренным.

Первый день нового года, 1 января, продолжится пасмурной погодой. Днем температура будет около -3 градусов, а к вечеру возможно небольшое потепление до -1 градуса. Во второй половине дня прогнозируется слабый снег.

Последующие праздничные дни, с 2 по 11 января, сохранят непостоянный характер. В начале этого периода, примерно 2 и 3 января, ожидается облачная погода с температурой днем около -2 градусов и ночью до -5 градусов. С 4 по 5 января синоптики прогнозируют снегопады. Дневная температура в эти дни составит от -3 до -4 градусов, а ночная опустится до -10 градусов. Атмосферное давление в это время будет относительно высоким, около 748-750 мм ртутного столба.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Конец каникул, примерно с 8 по 11 января, может принести в Северную столицу оттепель. Прогнозируется пасмурная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Дневная температура в этот период может подняться до +1 градуса, ночная будет около -3 градусов.

