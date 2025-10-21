Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 16:30

Лютые морозы до -30? Погода в Москве на новогодние праздники: чего ждать

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Средняя температура воздуха предстоящей зимы в Москве превысит климатическую норму на 2–3 градуса, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 31 декабря по 11 января 2026 года, ждать ли лютых морозов до -30 градусов?

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники

По словам Евгения Тишковца, по долгосрочным прогнозам, в декабре 2025 года температура воздуха превысит климатическую норму на 3 градуса.

«Положительное отклонение от нормы по месяцам составит в декабре плюс 3 градуса, в январе — плюс 1 градус, в феврале — плюс 5 градусов, с общим количеством осадков, близким к норме с незначительным ее превышением на 10%. Таким образом, в целом прогноз грядущей зимы в столице представляется как немного мягкий, несуровый (средняя ночная температура воздуха в Москве — от -8 до -13 градусов, дневная — от -2 до -7 градусов), но, конечно, с периодическими волнами тепла и холода и нормальными сугробами высотой до 30–40 см», — отметил синоптик.

По предварительным данным метеорологических сервисов, погода в Москве в период новогодних каникул с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года ожидается по-настоящему зимней, с небольшими морозами и снегом.

Вторник, 31 декабря, встретит жителей и гостей столицы достаточно мягкой для зимы погодой. Прогнозируется облачность, температура днем составит около -3 градусов, а ночью опустится до -7 градусов. Атмосферное давление будет в районе 741 миллиметра ртутного столба, а ветер ожидается умеренный, со скоростью около 3,9 м/с.

Новогодняя ночь с 31 декабря на 1 января 2026 года будет не по-зимнему теплой, температура составит около -1 градуса. Первые дни января продолжат заданный температурный тренд. Четверг, 1 января, будет похож на предшествующий день. Температура днем ожидается на уровне -2 градусов, а ночью — около -6 градусов. Пятница, 2 января, будет чуть холоднее. Дневная температура составит -3 градуса мороза, а ночная опустится до -7 градусов ниже. В субботу, 3 января, днем термометры покажут -6 градусов, а ночью ударит мороз до -9 градусов. Атмосферное давление в этот день будет около 743 миллиметров ртутного столба. Воскресенье, 4 января, будет еще более морозным. Днем температура воздуха составит -7 градусов, а ночью термометры опустятся до -11 градусов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На понедельник, 5 января, синоптики обещают самую низкую температуру. Днем будет -8 градусов, а ночью столбик термометра опустится до отметки -12 градусов. Ветер будет северо-восточный, со скоростью 3 м/с. Последующие дни каникул, с 6 по 11 января, сохранят устойчивую морозную погоду со средними дневными температурами в пределах от -4 до -10 градусов и ночными — от -6 до -12 градусов.

Таким образом, в российской столице в новогодние праздники лютых морозов до -30 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в новогодние праздники

В период новогодних каникул с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года Санкт-Петербург ожидает переменчивая зимняя погода с чередованием морозных дней, снегопадов и периодов с оттепелью и дождем.

Новогодняя ночь с 31 декабря на 1 января встретит жителей и гостей города довольно морозной погодой, но практически без осадков. Вечер 31 декабря будет пасмурным, температура воздуха составит около -7 градусов. К полуночи столбик термометра может опуститься до отметки -8 градусов, осадков не ожидается, ветер будет юго-восточным, умеренным.

Первый день нового года, 1 января, продолжится пасмурной погодой. Днем температура будет около -3 градусов, а к вечеру возможно небольшое потепление до -1 градуса. Во второй половине дня прогнозируется слабый снег.

Последующие праздничные дни, с 2 по 11 января, сохранят непостоянный характер. В начале этого периода, примерно 2 и 3 января, ожидается облачная погода с температурой днем около -2 градусов и ночью до -5 градусов. С 4 по 5 января синоптики прогнозируют снегопады. Дневная температура в эти дни составит от -3 до -4 градусов, а ночная опустится до -10 градусов. Атмосферное давление в это время будет относительно высоким, около 748-750 мм ртутного столба.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Конец каникул, примерно с 8 по 11 января, может принести в Северную столицу оттепель. Прогнозируется пасмурная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Дневная температура в этот период может подняться до +1 градуса, ночная будет около -3 градусов.

Читайте также:

Погода в Москве в среду, 22 октября: ждать ли ветров и сильного снегопада

Магнитные бури сегодня, 21 октября: что завтра, повышение давления, апатия

Королевская семья Британии: новости, любовница Уильяма стала копией Кейт

Москва
новости
погода
синоптики
Иван Смирнов
И. Смирнов
Лютые морозы до -30? Погода в Москве на новогодние праздники: чего ждать В новогодние праздники в Москве прогнозируются небольшие морозы. Какая погода ожидается в российской столице с 31 декабря по 11 января 2026 года?

>
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме оценили идею рассчитывать минимальную пенсию на основе МРОТ
Эксперт объяснил, препятствует ли высокая ставка ЦБ росту экономики
Политолог раскрыл, почему Трамп сделал выбор в пользу диалога с Путиным
Появились новые детали об украденных из Лувра украшениях
Названы регионы, которые может поразить новая российская реактивная бомба
Силы ПВО защитили Брянскую область от украинских атак
Сбербанк повысил ставки по вкладам: для кого, на сколько, новые условия
Военкор объяснил, почему Запад хочет прекращения огня на Украине
Популярный блогер и журналистка объявлены террористами в России
Раскрыты опасения Евросоюза из-за позиции Трампа по Украине
Ахматовец показал предмет, отправивший «на тот свет» 700 солдат ВСУ
С нижегородских перевозчиков взыскали 2,8 млн рублей за нарушения
Невидимые помощники: как техника работает, пока мы отдыхаем
У некоторых россиян вернулась возможность звонить в Telegram и WhatsApp
В Саратове двое подростков получили сроки за попытку сбыта наркотиков
Контрабандист попытался провезти сигареты в плюшевом медведе
Раскрыто, какие страны захотят присутствовать на встрече в Будапеште
В РФ нарастили производство легендарной снайперской винтовки для нужд СВО
Стало известно о масштабном наступлении ВС России на одном направлении
«Народ ждет»: полковник высказался о возможном взятии Херсона
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Могли улететь на вертолете? Поиски Усольцевых 19 октября: последние новости
Регионы

Могли улететь на вертолете? Поиски Усольцевых 19 октября: последние новости

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.