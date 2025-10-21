Магнитные бури сегодня, 21 октября: что завтра, повышение давления, апатия

Сегодня, 21 октября, на Земле сильной магнитной бури не ожидается, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Что будет завтра?

Будут ли магнитные бури 21 и 22 октября

По данным специалистов ИКИ РАН, на настоящий момент риски воздействия на Землю крупных вспышек являются нулевыми.

«Давление со стороны корональной дыры, которое продлило период бурь, на данный момент также практически снято. Пока сохраняются умеренно повышенные скорости солнечного ветра, но для вывода магнитосферы Земли из равновесия они являются недостаточными. Геомагнитные индексы последние сутки держатся в зеленой зоне. В данный момент на Солнце отсутствуют какие-либо факторы, способные ухудшить геомагнитную обстановку в среднесрочной перспективе, то есть на ближайшие семь дней. В этой связи ожидается довольно продолжительное затишье. Более долгосрочные тенденции пока плохо понятны. В течение сентября и октября звезда подавала противоречивые сигналы, часть из которых можно было даже интерпретировать как намерение выйти на второй максимум активности. По факту с начала лета на Солнце не было зарегистрировано ни одной вспышки высшего балла X, что резко контрастирует с пиком прошлого года, когда наблюдались события, близкие к уровню X10» — отметили ученые.

По информации портала my-calend, сегодня, 21 октября, ожидается малая геомагнитная буря силой три балла.

«Откажитесь в период бури от алкоголя, курения, крепкого кофе. Избегайте жестких диет, уберите из рациона жирное, соленое, острое, копченое. Не давайте организму интенсивные физические нагрузки. Во время бури не рекомендуется начинать новые дела, заводить новые знакомства, отправляться в дальние поездки. Людям с пониженным давлением не стоит утром резко подниматься с кровати», — говорится в публикации.

Также ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН добавили, что завтра, 22 октября, магнитных бурь не ожидается.

Магнитные бури сегодня, 21 октября: что завтра, давление, апатия, стресс Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что советуют делать медики во время магнитной бури

Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с NEWS.ru объяснил, что каждому человеку следует в период геомагнитных колебаний следить за своим давлением. Также, по его словам, необходимо отказаться от сильных физических нагрузок.

«Что касается действия электромагнитных волн, это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — сказал специалист.

Помимо этого, в дни магнитных бурь врачи советуют по возможности высыпаться, снизить умственные и физические нагрузки, отложить силовые тренировки, добавить в рацион больше овощей и фруктов, а также ограничить соленые, жирные блюда и алкоголь. Кофе и крепкий чай рекомендуется пить не чаще одного раза в сутки.

