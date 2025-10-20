Свирепые ветра и холод до -3? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Свирепые ветра и холод до -3? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

В течение всей недели в Москве температурный фон в среднем прогнозируется теплее климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 24 по 26 октября, ждать ли свирепых ветров и холода до -3 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце недели

По словам Евгения Тишковца, заморозков и гололеда на этой неделе в Москве не прогнозируется.

«Неделя ожидается по-октябрьски ненастной и относительно теплой — каждый день будет накрапывать небольшой дождь. Снега, заморозков и гололедицы не будет. По ночам на термометрах — от +2 до +5 градусов, днем — от +5 до +8 градусов. В выходные дожди усилятся (в субботу до 22 мм, или 30% месячной нормы), потеплеет до +10 градусов. Температурный фон в среднем прогнозируется теплее климатической нормы октября. Среднесуточная температура — +5 градусов и выше. Автошины менять рано», — пояснил он.

По данным метеорологических центров, пятница, 24 октября, станет самым теплым и дождливым днем из этого периода. Температура воздуха днем поднимется до +9 градусов, однако из-за порывов юго-восточного ветра со скоростью до 5 м/с будет ощущаться как +4–6 градусов. Атмосферное давление будет низким, около 745–746 миллиметров ртутного столба.

Суббота, 25 октября, не принесет существенных изменений. Столбики термометров по-прежнему будут показывать до +9 градусов днем, а ночью — около +7 градусов. Дождь сохранится, а атмосферное давление еще больше понизится, составив примерно 740 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха останется очень высокой — на уровне 89–96%.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Воскресенье, 26 октября, завершит этот влажный период. Максимальная температура днем ожидается в районе +7–9 градусов, а ночью — до +5 градусов. Как и в предыдущие дни, будет пасмурно, синоптики прогнозируют дождь, который к вечеру может усилиться. Ветер будет юго-западным, со скоростью 3–4 м/с, а давление начнет очень медленно расти.

Таким образом, в российской столице в конце недели свирепых ветров и холода до -3 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце недели

В Санкт-Петербурге в пятницу, 24 октября, погода будет облачной с периодами слабого дождя. Температура воздуха составит от +5 градусов ночью до +9 градусов днем. К полудню ожидается малооблачность со слабым дождем, который продлится до вечера. Ветер будет юго-восточным, умеренным, со скоростью 4–5 м/с. Атмосферное давление в течение суток будет постепенно снижаться с 752 до 749 миллиметров ртутного столба.

Суббота, 25 октября, обещает быть немного теплее, но при этом более дождливой. Максимальная температура днем ожидается до +9 градусов, а минимальная ночью — около +6 градусов. Вероятность осадков в этот день оценивается в 96%. Ветер будет меняться от юго-восточного днем до юго-западного и южного вечером, его скорость составит 1–6 м/с.

В воскресенье, 26 октября, погода останется прохладной и пасмурной с осадками. Прогнозируется, что дневная температура в Северной столице достигнет +8 градусов, а ночная опустится до +6 градусов. Ожидается пасмурная погода со слабым дождем, который будет продолжаться в течение всего дня, особенно усиливаясь к послеполуденным часам. Ветер будет южного и юго-западного направлений со скоростью до 6–7 м/с, а атмосферное давление в первой половине дня будет низким.

Читайте также:

Маньяк-кукольник Москвин написал мемуары: что рассказал, любовь к могилам

Магнитные бури сегодня, 20 октября: что завтра, обострение заболеваний

Ограбление Лувра: последние новости 20 октября, что нашла полиция Парижа