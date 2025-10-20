Магнитные бури сегодня, 20 октября: что завтра, обострение заболеваний

Сегодня, 20 октября, на Земле магнитных бурь не ожидается, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Что будет завтра, какое влияние геомагнитные удары оказывают на здоровье людей?

Будут ли магнитные бури 20 и 21 октября

По данным специалистов ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 20 октября, составляет 31%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 31%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 35%. Вероятность спокойной магнитосферы — 34%», — отметили ученые.

По данным портала my-calend, сегодня ожидается малая геомагнитная буря силой четыре балла.

«Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь», — говорится в публикации.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Также ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН добавили, что завтра, 21 октября, магнитных бурь не ожидается.

Какое влияние магнитные бури оказывают на здоровье

Врач-доцент Сеченовского университета Павел Бережанский предупредил, что сильная магнитная буря для людей с хроническими заболеваниями сердца и сосудов может стать смертельно опасной.

«Нужно пить больше жидкости, необходимо примерно на один литр увеличить свой обычный дневной объем. Еще помогает контрастный душ. Переключая постепенно воду от горячей к холодной, вы улучшите поступление кислорода к тканям за счет сужения и расширения сосудов», — рекомендует медик.

Семейный врач кандидат медицинских наук Сергей Чудаков объяснил, что геомагнитные возмущения могут быть смертельно опасными для людей с хроническими заболеваниями, потому что колебания магнитного поля Земли провоцируют обострение болезней.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Особенность в том, что в зависимости от вида хронической патологии во время сильной магнитной бури она будет обостряться. <…> Чтобы уберечь себя в этой ситуации, нужно держать под рукой медикаменты, которые вы принимаете для коррекции давления в таких ситуациях», — отметил он.

