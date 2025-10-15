Морозные ветра и холодрыга до -8? Погода в Москве в конце ноября: что ждать

Третья декада ноября 2025 года в Москве ознаменуется приходом по-настоящему зимней погоды с устойчивыми отрицательными температурами и частыми осадками. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе в конце последнего осеннего месяца, ждать ли морозных ветров и холода до -8 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце ноября

По предварительным прогнозам метеосервисов, период с 20 по 30 ноября в Москве станет временем постепенного, но неуклонного похолодания, когда столбик термометра сначала будет колебаться около нулевой отметки, а к концу месяца окончательно уйдет в минусовую зону.

Начало периода, четверг, 20 ноября, встретит москвичей еще относительно мягкой погодой. Ожидается, что дневная температура составит около +2 градусов, а ночная опустится до -2 градусов. Однако уже в пятницу, 21 ноября, станет заметно холоднее. Днем термометр покажет 0 градусов, а ночью будет -2 градуса. Суббота, 22 ноября, станет первым по-настоящему холодным днем, когда дневная температура впервые за сезон стабильно перейдет в отрицательную зону и составит -1 градус, а ночью похолодает до -5 градусов. Воскресенье, 23 ноября, продолжится в том же ключе с температурой -2 градуса днем и -5 градусов ночью.

Новая неделя, начинающаяся в понедельник, 24 ноября, не принесет потепления. Днем ожидается -2 градуса, а ночью столбик термометра может опуститься до -5 градусов. Вторник, 25 ноября, будет чуть мягче — днем около -1 градуса, но ночью сохранится мороз до -3 градусов. Среда, 26 ноября, и четверг, 27 ноября, будут практически идентичными. Дневная температура составит -1 градус, а ночная будет колебаться от -4 до -5 градусов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

К концу недели, в пятницу, 28 ноября, и субботу, 29 ноября, похолодание усилится. Днем будет до -3 градусов, а ночью температура опустится до -4–7 градусов. Завершится период, в воскресенье, 30 ноября, морозной погодой с температурой -3 градуса днем и -5 градусов ночью.

Таким образом, в Москве в конце ноября морозных ветров и холода до -8 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце ноября

Последняя декада ноября 2025 года в Санкт-Петербурге ознаменуется приходом зимней погоды. Период с 20 по 30 ноября будет характеризоваться устойчивым похолоданием, когда столбик термометра окончательно перейдет в отрицательную зону.

Общая тенденция на этот период показывает постепенное, но неуклонное снижение температуры. Если 20 ноября дневная температура еще будет составлять около +3 градусов, а ночная — 0 градусов, то к концу месяца горожан ждут первые ощутимые морозы. Уже 21 и 22 ноября днем ожидается не более +2 градусов, а ночью температура опустится до -2 градусов. Атмосферное давление в течение этого периода будет колебаться в пределах нормы, около 758–764 миллиметров ртутного столба, а ветер будет преимущественно южных и юго-восточных направлений.

Наиболее холодной в Северной столице ожидается последняя неделя месяца. С 26 ноября дневная температура установится на отметке +1 градус, а ночная составит -2 градуса. Согласно прогнозу, 29 и 30 ноября станут самыми морозными днями. Днем термометр покажет -1 градус, а ночью похолодает до -4 градусов. Более детальный прогноз на 20 ноября указывает, что день будет облачным, со слабым снегом в первой половине, однако к вечеру осадки прекратятся, а температура в течение суток будет около -2 градусов.

