Магнитные бури сегодня, 15 октября: что завтра, сильный стресс, мигрени

Сегодня, 15 октября, на Земле геомагнитных возмущений не ожидается, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 15 и 16 октября

По данным специалистов ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 15 октября, составляет 26%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 26%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 40%. Вероятность спокойной магнитосферы — 34%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным», — отметили ученые.

Портал my-calend пишет, что сегодня ожидается малая геомагнитная буря силой четыре балла.

«Вспышки на Солнце вызывают магнитные бури на Земле, которые влияют на самочувствие людей. Наиболее остро их влияние ощущают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины. В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях», — говорится в публикации.

Также ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН добавили, что завтра, 16 октября, магнитных бурь не прогнозируется.

Как вести себя во время магнитной бури, что запрещено

Семейный врач, кандидат медицинских наук Сергей Чудаков заявил, что магнитная буря может быть смертельно опасной для людей с хроническими заболеваниями, потому что колебания геомагнитного поля провоцируют обострение болезней, таких как гипертония.

«Особенность в том, что в зависимости от вида хронической патологии во время сильной магнитной бури она будет обостряться. Чтобы уберечь себя в этой ситуации, нужно держать под рукой медикаменты, которые вы принимаете для коррекции давления в таких ситуациях», — отметил он.

Врач-эндокринолог Анна Гончарова рассказала, что улучшить состояние в период геомагнитных возмущений помогут правильное питание и прогулки на свежем воздухе.

«Чтобы смягчить воздействие на организм человека, в первую очередь на сосудисто-нервную систему, постарайтесь на несколько дней уменьшить количество соли в питании. Если вам выписывали мочегонные или противоотечные препараты, обязательно их принимайте. В рацион лучше добавить больше свежих овощей, фруктов и ягод. И периодически бывать на свежем воздухе», — отметила медик.

