Грозовые ливни и потепление до +18? Погода в Москве в выходные: чего ждать

В выходные дни в Москве и Московской области прогнозируются осадки в виде дождя и снега, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Что известно о прогнозе погоды в столичном регионе 18 и 19 октября, ждать ли грозовых ливней и потепления до +18 градусов?

Какая погода будет в Москве в выходные

По словам Михаила Леуса, снег ожидается в российской столице в воскресенье, 19 октября.

«В первый выходной день управление погодой перейдет к следующему циклоническому вихрю, на этот раз приближающемуся с запада. Он сохранит в небе плотные облака, продолжит дожди и удержит температуру в пределах +8–10 градусов, что примерно на градус выше средних многолетних показателей. И только в воскресенье среди капель дождя вновь появятся снежинки, а температура поползет вниз», — отметил он.

По данным метеосервисов, в субботу, 18 октября, москвичей ожидает облачная погода с продолжительным дождем. Температура воздуха в течение дня будет довольно низкой. Ночью столбик термометра покажет от +2 до +7 градусов, а днем воздух прогреется до +9 градусов. Несмотря на кажущуюся мягкость, из-за высокой влажности, дождя и порывистого ветра юго-западного направления со скоростью 3–5 м/с погода будет ощущаться как более прохладная, около +3–5 градусов. Атмосферное давление будет низким, около 745–748 миллиметров ртутного столба.

Воскресенье, 19 октября, не принесет существенных изменений. Прогнозируется такая же пасмурная погода со слабым дождем. Дневная температура составит от +3 до +7 градусов, а ночная опустится до 0 градусов. Более детальный почасовой прогноз на воскресенье уточняет, что день начнется с температуры около +5 градусов и слабого дождя, который к полудню немного усилится. Максимальная температура днем не превысит +7 градусов. Ветер сохранится западный и северо-западный умеренный, а давление останется низким, около 742–743 миллиметров ртутного столба.

Таким образом, в Москве в выходные дни грозовых ливней и потепления до +18 градусов не прогнозируется.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что в ближайшие выходные в регионе возможны первые ночные заморозки.

«С ночи пятницы похолодание, прекращение осадков, так как устанавливается антициклон на несколько дней. Но похолодание в совокупности с ясным небом приведет к довольно низким температурам. Уже в ночь на 17 октября слабоотрицательные температуры будут в отдельных районах Ленинградской области, да и в Санкт-Петербурге температура воздуха начнет стремиться к 0 градусам. В воскресенье, 19 октября, есть большая вероятность первого минуса ночью даже в центре Санкт-Петербурга, а не только по окрестностям города. Дневная температура в этот период будет опять до +6–7 градусов», — заявил он.

По информации метеорологических центров, в субботу, 18 октября, погоду в Северной столице будет формировать облачность. Температура воздуха ночью и ранним утром опустится до +1 градуса, а в отдельных районах может достичь и нулевой отметки. Днем воздух прогреется до +5–6 градусов. Атмосферное давление будет высоким, около 759–763 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В воскресенье, 19 октября, погодные условия останутся схожими, однако ночью столбик термометра может опуститься до −1 градуса. Утро будет ясным и малооблачным, а температура днем составит +4–6 градусов. Атмосферное давление сохранится на высоком уровне — около 762–763 миллиметров ртутного столба.

