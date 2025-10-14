Магнитные бури сегодня, 14 октября: что завтра, проблемы с ЖКТ, апатия

Сегодня, 14 октября, на Земле магнитных бурь не ожидается, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Что будет завтра, как справиться с влиянием геомагнитных ударов?

Будут ли магнитные бури 14 и 15 октября

По данным специалистов ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 14 октября, составляет 27%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 27%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 40%. Вероятность спокойной магнитосферы — 33%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным», — отметили ученые.

Эксперты ИКИ РАН уточнили, что сегодня с Солнца был выброшен один из самых крупных в этом году протуберанцев, наблюдавшихся последние несколько дней на восточном краю звезды.

«Протуберанцы такого размера всегда выбрасываются Солнцем в космос, так как это единственный способ для звезды избавиться от структуры такого размера. Завтра, по подсчетам, плазменное волокно должно было выйти в положение, с которого после отрыва ударило бы по планете краем, а если бы смогло удержаться на Солнце до пятницы, то произошел бы уже прямой удар по Земле. Последствия такого события в этом году уже один раз приходилось наблюдать. Четыре с половиной месяца назад, 1 июня, прямой удар выброшенного с Солнца крупного протуберанца (меньшего размера) вызвал магнитные бури уровня G4, продолжавшиеся в сумме около четырех суток», — подчеркнули специалисты.

Также ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН добавили, что завтра, 15 октября, магнитных бурь не прогнозируется.

Как справиться с магнитной бурей

Терапевт Павел Смирнов советует метеозависимым людям придерживаться определенных правил во время магнитных бурь, чтобы минимизировать ущерб для здоровья.

«В такие периоды следует больше гулять на свежем воздухе, стоит уделить внимание физическим нагрузкам. Однако к занятиям физкультурой следует подходить без фанатизма: не стоит перегружать себя. Уже давно доказано: когда желудочно-кишечный тракт работает хорошо, то и человек чувствует себя значительно лучше. В дни геомагнитных возмущений стоит употреблять больше свежих овощей и фруктов, отказаться от алкогольных и газированных напитков», — заявил медик.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рекомендует в период геомагнитных возмущений принимать успокаивающие средства и пить травяные чаи.

«Очень помогают успокаивающие средства, в том числе травяные чаи. В период магнитных бурь будет очень некстати мучиться болезнями ЖКТ, поэтому избегайте жирного, жареного, соленого и прочего, что у вас это провоцирует. Обязательно принимайте все препараты, которые прописал врач на постоянной основе. Многие пациенты бросают пить, как только им полегчает. И это ловушка: многие хронические заболевания отступают до тех пор, пока человек принимает лекарства. Так что вспомните, что вам прописали», — подчеркнула врач.

