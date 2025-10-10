Обильные снегопады и холод до -25? Погода в Москве в декабре: чего ждать

По долгосрочным прогнозам, зима 2025–2026 годов на большей части России с вероятностью 70% ожидается на 1–4 градуса выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице в декабре, ждать ли обильных снегопадов и холода до -25 градусов?

Какая погода будет в Москве в декабре

По словам Евгения Тишковца, средняя температура воздуха предстоящей зимы в Москве превысит климатическую норму на 2–3 градуса.

«Метеорологическая зима в Москве наступит во второй половине ноября с устойчивым формированием снежного покрова в конце календарной осени — начале декабря высотой 3–8 см с последующим ростом сугробов в первом месяце зимы до 10–20 см. Таким образом, в целом прогноз грядущей зимы в столице представляется как немного мягкий, несуровый (средняя ночная температура воздуха в Москве — от -8 до -13 градусов, дневная — от -2 до -7 градусов), но, конечно, с периодическими волнами тепла и холода и нормальными сугробами высотой до 30–40 см», — уточнил синоптик.

По предварительным данным метеосервсиов, декабрь 2025 года в российской столице ожидается типичным для зимнего сезона — с устойчивыми отрицательными температурами, частыми осадками и преимущественно пасмурной погодой.

Дневная температура на протяжении большей части декабря будет колебаться в диапазоне — от -1 до -5 градусов, постепенно понижаясь к третьей декаде. Ночные показатели составят в среднем от -5 до -9 градусов, при этом в отдельные периоды, особенно ближе к середине месяца, возможно похолодание до -12–15 градусов. Атмосферное давление будет в основном в пределах нормы, около 745–750 мм ртутного столба, однако в некоторые дни возможно его понижение, что будет сопровождаться усилением облачности и снегопадами.

Что касается осадков, то по предварительным данным, в Москве ожидается около 14 дней с осадками, а их общее количество за месяц составит примерно 54 мм. Преобладающей будет облачная погода: по расчетам, на ясные дни придется не более двух дней за весь месяц. Ветер будет умеренным, преимущественно южного и юго-западного направлений, со средней скоростью 3–5 м/с, что в сочетании с повышенной влажностью будет усиливать ощущение холода.

Таким образом, в Москве в декабре ожидаются обильные снегопады, но холодов до -25 градусов не прогнозируется.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в декабре

В декабре 2025 года Санкт-Петербург ожидает типичная для начала зимы погода с умеренно морозными температурами, пасмурным небом и частыми осадками.

Согласно прогнозу, рассчитанному на основе статистических данных, температура в течение месяца будет постепенно понижаться. Первые числа декабря встретят горожан температурами, близкими к нулю. В начале месяца дневные значения составят около 0 градусов, а ночные будут опускаться до -4 градусов.

К середине месяца станет ощутимо холоднее. В период с 10 по 20 декабря дневная температура будет колебаться в пределах от -1 до -2 градусов, а ночная установится на отметке -5 градусов. Особенное похолодание синоптики прогнозируют в третьей декаде, примерно с 16 по 18 число, когда ночью будет до -10 градусов, а днем не выше -3 градусов. Атмосферное давление на протяжении большей части месяца будет находиться в пределах нормы, около 755–765 миллиметров ртутного столба.

Также для Северной столицы в этот период будут характерны частые осадки в виде дождя и мокрого снега, что повышает риск гололеда. Последний день года, 31 декабря, согласно разным прогнозам, может быть как пасмурным со слабым снегом, так и с моросью, а температура составит около -1 градуса днем и -4 градуса ночью.

