Королевская семья Британии: новости, выбор Уильяма между Миддлтон и короной

Принц Уильям рискует стать «королем на полставки», чтобы угодить своей супруге Кейт Миддлтон. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 10 октября?

Почему Уильяму придется выбирать между Миддлтон и короной

Кейт Миддлтон хочет жить в сельской местности, и это беспокоит королевских помощников, которые опасаются, что принц Уильям может стать «королем на полставки», чтобы угодить своей жене, сообщает RadarOnline.

Уильям и Миддлтон готовятся в конце текущего года переехать в Форест-Лодж — уединенный дом с восемью спальнями в глубине Виндзорского парка. По данным источника, это решение связано не только с желанием сохранить приватность членов королевской семьи, но и с выздоровлением принцессы Уэльской.

«Кейт полностью переосмыслила свою жизнь после болезни. Она хочет жить проще, в окружении природы, и уделять больше внимания семье и своему здоровью. Она считает, что свежий воздух, покой и время, проведенное на природе, — залог крепкого здоровья. Форест-Лодж дает ей такую возможность, но это также означает, что Уильяму придется выбирать, сколько времени проводить в Лондоне, а сколько — в Виндзоре», — отметил инсайдер.

Королевские обозреватели заметили, что Форест-Лодж «настолько изолирован, насколько это вообще возможно». По словам экспертов, это место хорошо подходит для семейной жизни, но из-за проблем с логистикой усложняет повседневную королевскую работу Уильяма и Кейт.

«Люди обеспокоены тем, что, ставя во главу угла семейную жизнь и неприкосновенность частной жизни, Уильям может начать терять связь с общественностью», — добавил источник.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Pool / i-Images/Global Look Press

Какой ультиматум Уильям выдвинул отцу из-за Гарри

Принц Уильям выдвинул своему отцу королю Великобритании Карлу III ультиматум из-за проживающего в США младшего брата принца Гарри, выступив категорически против его возвращения на родину, пишет RadarOnline.

«Уильям сказал своему отцу: „Либо я, либо Гарри“, поскольку будущий монарх посвятил свою жизнь королевской службе. В то же время его младший брат, с которым он не общается, продолжает наносить удары в спину своей семье даже после „мирных переговоров“ с отцом», — говорится в материале.

По данным источника, Уильяму в семье отведена роль защитника короля, в связи с чем он старается огородить отца от эмоциональных решений.

«Уильям дал понять Карлу III, что хочет, чтобы тот начал серьезнее относиться к его советам и предупреждениям. Уильям видел Гарри с его необузданной стороны. Но он также один из немногих, кто понимает Гарри стратегически, а не эмоционально», — сказал инсайдер.

