Королевская семья Британии: новости, отказ Кейт жить во дворце после рака

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон отказалась жить в Букингемском дворце после онкологического заболевания. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 8 октября?

Где планирует жить Миддлтон

Кейт Миддлтон после лечения от рака приняла решение жить вдали от посторонних глаз, сообщает RadarOnline. Принцесса Уэльская вместе с супругом принцем Уильямом и их тремя детьми переезжают в поместье в Большом Виндзорском парке и планируют сделать его своим «вечным домом».

По данным источника, Миддлтон и Уильям решили полностью отказаться от жизни в Букингемском дворце и не будут переезжать туда даже после того, как Уэльский станет королем.

«После болезни у Кейт кардинально изменился взгляд на жизнь. Она полна решимости сосредоточиться на своем здоровье, детях и окружающей среде. Она хочет выращивать собственную еду, использовать возобновляемые источники энергии и проводить как можно больше времени на свежем воздухе», — рассказал инсайдер.

План окончательно отказаться от Букингемского дворца как от постоянной резиденции тщательно обсуждался Уэльскими с начала года, пишет RadarOnline. Уточняется, что сейчас, в связи с переездом Кейт и Уильяма, в Виндзорском парке ведутся работы по усилению безопасности, некоторые из коттеджей рядом будут переоборудованы в жилье для сотрудников службы безопасности.

«Они хотят, чтобы у детей был спокойный распорядок дня, связанный с природой. Кейт нравится идея, что они будут расти в сельской местности, учиться кататься на лошадях, лазать по деревьям и просто проводить время на свежем воздухе — таково ее представление о счастье», — добавил источник.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон Фото: Pool/i-Images/Global Look Press

Что Уильям рассказал об ошибках Карла III и принцессы Дианы

Принц Уильям в интервью Юджину Леви в рамках программы «Неохотный путешественник» рассказал об ошибках, которые допустили его родители — король Великобритании Карл III и принцесса Диана.

Чарльз и Диана развелись в 1996 году, когда Уильяму было всего восемь лет. Их разрыв произошел на фоне сообщений о романе на тот момент будущего короля с Камиллой Паркер-Боулз, на которой он женился в 2005 году.

Уильям заявил, что старается не повторять ошибок своих родителей, поскольку осознает, что семейные скандалы и конфликты, которые широко обсуждаются СМИ, могут повлиять на развитие его детей.

«Я просто хочу делать то, что лучше для моих детей, но я знаю, что стресс, который ты испытываешь в детстве, очень сильно сказывается на тебе, когда ты становишься старше. Я поклялся, что никогда не допущу такого ущерба, как тот, который я ощутил в детстве. И поэтому я очень твердо стою на своем, знаю, где проходит эта граница, и я буду бороться с теми, кто ее переступает», — отметил принц.

