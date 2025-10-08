Магнитные бури сегодня, 8 октября: что завтра, проблемы с сердцем, боли

Сегодня, 8 октября, на Земле ожидается слабая магнитная буря, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Что будет завтра, как легче перенести влияние геомагнитных ударов?

Что известно о магнитных бурях 8 и 9 октября

По данным специалистов ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 8 октября, составляет 55%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 55%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 30%. Вероятность спокойной магнитосферы — 15%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным», — отметили ученые.

Эксперты ИКИ РАН уточнили, что в окрестностях Земли регистрируются первые признаки прихода выброшенного 3 октября с Солнца облака плазмы.

«На данный момент заметно увеличился авроральный овал, смещенный сейчас в сторону нашей страны. Индекс интенсивности полярных сияний за последние несколько часов возрос с уровня двух до пяти. Этого достаточно для наблюдения сияний на широтах от 65 градусов и выше (Мурманск, Архангельск, Салехард). На северо-западе страны, впрочем, пока еще слишком светло. Текущие возмущения, предварительно, могут быть достаточно продолжительными (от суток и более), поэтому сохраняется высокая вероятность, что через небольшое время дойдет и до геомагнитных бурь. В то же время событие происходит на фоне уже успокоившегося Солнца и развития иметь не должно. Как только параметры плазмы в околоземном пространстве хоть немного вернутся в норму, магнитное поле Земли снова стабилизируется с хорошим запасом прочности», — рассказали специалисты.

Также ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН добавили, что завтра, 9 октября, магнитных бурь не прогнозируется.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как легче перенести сильные магнитные бури, что говорят врачи

Защититься от влияния магнитных бурь помогут успокаивающие средства, в том числе травяные чаи, ароматерапия и расслабляющий массаж, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, во время геоударов не стоит употреблять жирную, соленую и жареную пищу.

«Очень помогают успокаивающие средства, в том числе травяные чаи. В период магнитных бурь будет очень некстати мучиться болезнями ЖКТ, поэтому избегайте жирного, жареного, соленого и прочего, что у вас это провоцирует», — заявила медик.

Терапевт Анна Лупач рекомендует метеозависимым людям в период вспышек на Солнце оставаться дома, спать не меньше восьми часов и пить больше воды. Она уточнила, что чувствительным к природным явлениям гражданам нужно записывать изменения в самочувствии. Также специалист напомнила, что необходимо обращаться к врачам для подбора препаратов первой помощи.

«Еще могут беспокоить повышенная утомляемость, бессонница, общая слабость, раздражительность. Нередко такие симптомы испытывают люди, у которых есть хронические заболевания», — рассказала Лупач.

