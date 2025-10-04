Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 12:23

Королевская семья Британии: последние новости, раскрыта правда о раке Кейт

Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон Фото: Pool / i-Images/Global Look Press

Принц Уильям рассказал о состоянии своей супруги Кейт Миддлтон после борьбы с онкологическим заболеванием. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 4 октября?

Что сейчас с раком Миддлтон

Принц Уильям поделился подробностями состояния здоровья Кейт Миддлтон в подкасте Юджина Леви «Путешественник поневоле» и раскрыл правду о ее болезни. Уэльский заявил, что у его супруги больше нет рака, и добавил, что «это отличная новость».

Уильям признался, что заболевание Миддлтон повлияло на всю его семью. Вместе с тем он обратил внимание на своих детей, которые, по его словам, великолепно справились с ситуацией, несмотря на то, что с первых дней знали о заболевании матери.

«В нашей семье принято открыто говорить о том, что нас беспокоит или тревожит, но никогда не знаешь, какие это может иметь последствия. Поэтому важно быть рядом друг с другом и постоянно уверять детей, что все в порядке. <…> Возможно, вы думаете: „С нами такого не случится, у нас все будет прекрасно“. Вы должны быть позитивными, это действительно важно. Но когда это случается с вами, вы оказываетесь в довольно неприятной ситуации», — заметил Уильям.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон Принц Уильям, Кейт Миддлтон Фото: Pool / i-Images/Global Look Press

На вопрос о том, как поживает его отец, король Карл III, который продолжает борьбу с онкологией, он ответил: «Все идет по плану, и это тоже хорошая новость».

Чего Уильям не сможет простить принцу Гарри

Принц Уильям никогда не сможет простить младшего брата Гарри за его негативные высказывания в адрес Кейт Миддлтон, на которые тот решился ради личной финансовой выгоды. Об этом заявили королевские биографы и аналитики в документальном фильме «Принц Гарри: Мой ужасный год», сообщает RodarOnline.

«Для Уильяма Гарри перешел черту, которую невозможно отменить, — он унизил Кэтрин ради финансовой выгоды, в которой он не нуждался. Такого рода предательство оставляет неизгладимую рану», — отметил один из экспертов.

Биографы утверждают, что Сассекские ошибочно считают себя талантливыми и уникальными. По их словам, принц Гарри и его супруга Меган Маркл имеют положение в обществе лишь благодаря своему происхождению.

Меган Маркл и принц Гарри Меган Маркл и принц Гарри Фото: Rota/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Они считают себя очень талантливыми, но правда в том, что личность Гарри произошла от того, что он был членом королевской семьи, а Меган — от ее актерской карьеры. Кроме того, их привлекательность довольно ограниченна», — заявил один из участников фильма.

