Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон взбесила британцев

Принц Уильям и Кейт Миддлтон разозлили британцев своим переездом в особняк Форест-Лодж. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 2 октября?

Почему британцы разозлились на Миддлтон

Принц и принцесса Уэльские готовятся в ближайшие месяцы переехать в Форест-Лодж — особняк в георгианском стиле, расположенный недалеко от Большого Виндзорского парка. Из соображений безопасности часть общественного парка закроют после переезда монарших особ, что вызвало бешенство и недовольство у местных жителей, сообщает издание The Sun.

«Многие из нас выгуливают здесь собак уже 20 лет, так что, когда нам говорят, что мы больше не можем этого делать, это словно удар под дых. Мы ежегодно платим за содержание парка, но нам больше не разрешат пользоваться его частью. Они сообщили нам всего за несколько дней, что этот участок леса закрывается навсегда. Теперь мне придется сесть в машину и отъехать подальше, чтобы выгулять собаку», — пожаловался будущий сосед пары.

Уточняется, что в связи с переездом принца и принцессы Уэльских огражденная часть Большого Виндзорского парка будет находиться под круглосуточным видеонаблюдением. Также там установят новый забор, чтобы скрыть дом Миддлтон и Уильяма от посторонних глаз.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Pool / i-Images/Shutterstock/FOTODOM

Что сестра Карла III делала в Киеве

Сестра короля Великобритании Карла III принцесса Анна накануне, 1 октября, прибыла в Киев, где встретилась с украинским политиком Владимиром Зеленским и его супругой Еленой Зеленской, сообщает The Telegraph.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы поддержки Украины со стороны Великобритании. Также Анна передала Зеленскому запечатанный конверт.

«Принцесса Анна передала господину Зеленскому запечатанный конверт с красным королевским гербом на обороте, в котором, вероятно, находилось личное письмо от короля», — говорится в статье.

Что мешает Гарри вернуться в Великобританию

Принц Гарри осознал, что не сможет сделать свою супругу Меган Маркл счастливой, если вернется жить в Великобританию, чего активно добивается в последние месяцы, сообщает RadarOnline. По его данным, сейчас герцог Сассекский застрял «между двумя мирами».

«Королевская семья ценит попытки Гарри наладить отношения, и Карл, в частности, рад видеть эти усилия. Тем не менее Гарри ведет переговоры самостоятельно, в то время как Меган держит дистанцию. Он признался друзьям, что это кажется невозможным — он не может удовлетворить Меган, одновременно убеждая свою семью в том, что она действительно хочет примирения», — пояснил собеседник издания.

Инсайдер утверждает, что Гарри жалеет о своих скандальных интервью и мемуарах, однако Меган не готова идти на компромисс и отказываться от слов о том, что они с супругом стали жертвами жестокого обращения во дворце.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 2 октября: что завтра, боли, гипертонический криз

Промозглая слякоть и тепло до +5 градусов? Погода в Москве зимой: что ждать

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 2 октября: где сбои в России