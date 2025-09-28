Промозглая слякоть и тепло до +5 градусов? Погода в Москве зимой: что ждать

Предстоящая зима в Москве ожидается типичной для Центральной РФ. Что известно о прогнозе погоды в российской столице, ждать ли промозглой слякоти и тепла до +5 градусов в декабре, январе и феврале?

Какая погода будет в Москве зимой

По предварительным прогнозам специалистов, метеорологические тенденции зимы в Москве сохранятся в русле прошлогодних: декабрь 2024 года был признан самым теплым за всю историю наблюдений.

Так, в январе в российской столице ожидаются относительно мягкие погодные условия — температура воздуха днем, согласно анализу статистики за последние 17 лет, будет находиться в диапазоне от –2 до –9 градусов. В ночное время возможны понижения до –12 градусов. Не исключается повторение прошлогодней аномалии, когда второй зимний месяц в столице характеризовался необычной мягкостью: были обновлены рекорды 1914 года, а среднесуточные температуры находились в пределах от 0 до +2 градусов.

Академик РАН, климатолог Владимир Клименко сообщил, что предстоящая зима в Москве снова окажется теплее климатической нормы и будет сопровождаться дождями и мокрым снегом.

По предварительным данным метеоцентров, декабрь в российской столице начнется с относительно мягких температур: в первой декаде месяца дневные показатели составят от –1 до –2 градусов, ночные — от –5 до –6 градусов. К середине месяца похолодает. Днем будет от –3 до –5 градусов, ночью — от –7 до –9 градусов. Последняя неделя декабря принесет небольшое потепление до –3 градусов днем и до –6 градусов ночью. Месяц ожидается пасмурным, с частыми снегопадами.



Январь будет самым холодным месяцем зимы: средние дневные температуры составят от –8 до –10 градусов, ночные — до –12 градусов. Ожидаются частые снегопады с периодическими оттепелями.

Февраль в Москве начнется с похолодания. В первой декаде температура днем упадет до –9 градусов, ночью — до –11 градусов. К середине месяца постепенно потеплеет. Днем будет от –2 до –4 градусов, ночью — от –6 до –8 градусов. Последняя неделя февраля принесет первые признаки весны с температурой днем от 0 до +1 градуса и ночью до –4 градусов. Месяц будет преимущественно пасмурным, с периодическими снегопадами.

Таким образом, зимой в российской столице не стоит ждать промозглой слякоти и тепла до +5 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге зимой

В Санкт-Петербурге, по предварительным прогнозам синоптиков, в декабре температурный фон превысит климатическую норму на 2–3 градуса и будет держаться на отметке около нуля. Ожидается также обилие осадков в виде дождя и мокрого снега.

В январе в Северной столице средние дневные температуры будут колебаться от –6 до 0 градусов. Прогнозируется увеличение количества осадков в виде мокрого снега и дождя.

Февраль начнется с похолодания: в первой декаде температура днем опустится до –9 градусов, ночью — до –12 градусов. К середине месяца постепенно потеплеет, днем будет от –3 до –4 градусов, ночью — от –6 до –7 градусов. Последняя неделя февраля принесет первые признаки весны с температурой днем до –1 градуса и ночью до –5 градусов. Месяц будет преимущественно пасмурным, с периодическими снегопадами.

