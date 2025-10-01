Стало известно, что принцесса Анна передала Зеленскому от Карла III Приехавшая в Киев принцесса Анна передала Зеленскому письмо от короля Карла III

Президент Украины Владимир Зеленский мог получить личное письмо от короля Великобритании Карла III, пишет The Telegraph. Запечатанный конверт передала сестра английского монарха принцесса Анна, которая прибыла в Киев.

Принцесса Анна передала господину Зеленскому запечатанный конверт с красным королевским гербом на обороте, в котором, вероятно, находилось личное письмо от короля, — говорится в статье.

Ранее стало известно, что монаршая особа, которая приехала в Киев, встретилась с Зеленским и его супругой Еленой. В ходе встречи также обсуждалась поддержка Украины со стороны Великобритании.

