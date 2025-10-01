Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 13:38

Стало известно, что принцесса Анна передала Зеленскому от Карла III

Приехавшая в Киев принцесса Анна передала Зеленскому письмо от короля Карла III

Принцесса Анна Принцесса Анна Фото: Kurt Desplenter/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский мог получить личное письмо от короля Великобритании Карла III, пишет The Telegraph. Запечатанный конверт передала сестра английского монарха принцесса Анна, которая прибыла в Киев.

Принцесса Анна передала господину Зеленскому запечатанный конверт с красным королевским гербом на обороте, в котором, вероятно, находилось личное письмо от короля, — говорится в статье.

Ранее стало известно, что монаршая особа, которая приехала в Киев, встретилась с Зеленским и его супругой Еленой. В ходе встречи также обсуждалась поддержка Украины со стороны Великобритании.

До этого сообщалось, что принц Гарри не смог сдержать эмоций и расплакался во время встречи с отцом — королем Карлом III. Их разговор длился 54 минуты и прошел в теплой и непринужденной обстановке. По словам осведомленного источника, отец и сын крепко обнялись при первой встрече. Воссоединение стало возможным благодаря решению Карла, который посчитал, что пришло время забыть о существующих разногласиях.

Киев
Карл III
Владимир Зеленский
Великобритания
