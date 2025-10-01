Стало известно, что принцесса Анна передала Зеленскому от Карла III

Президент Украины Владимир Зеленский мог получить личное письмо от короля Великобритании Карла III, пишет The Telegraph. Запечатанный конверт передала сестра английского монарха принцесса Анна, которая прибыла в Киев.
Принцесса Анна передала господину Зеленскому запечатанный конверт с красным королевским гербом на обороте, в котором, вероятно, находилось личное письмо от короля, — говорится в статье.
Ранее стало известно, что монаршая особа, которая приехала в Киев, встретилась с Зеленским и его супругой Еленой. В ходе встречи также обсуждалась поддержка Украины со стороны Великобритании.
До этого сообщалось, что принц Гарри не смог сдержать эмоций и расплакался во время встречи с отцом — королем Карлом III. Их разговор длился 54 минуты и прошел в теплой и непринужденной обстановке. По словам осведомленного источника, отец и сын крепко обнялись при первой встрече. Воссоединение стало возможным благодаря решению Карла, который посчитал, что пришло время забыть о существующих разногласиях.