«Даже расплакался»: раскрыты подробности встречи Карла III с принцем Гарри

Принц Гарри расплакался во время встречи со своим отцом — королем Карлом III, воссоединение было теплым и эмоциональным, сообщает издание Us Weekly со ссылкой на инсайдера. По его словам, встреча продлилась 54 минуты, но прошла «позитивно и в непринужденной атмосфере».

Они долго обнимались, когда впервые увидели друг друга. Гарри даже расплакался, и это было очень трогательно для них обоих. Они очень скучали друг по другу, — отметил источник.

По словам инсайдера, воссоединение состоялось, потому что король Карл «почувствовал, что настал подходящий момент» и что их «разногласия необходимо разрешить». Он отметил, что отцу и сыну нужно было прийти к общему решению, так как они оба нуждались в этом.

