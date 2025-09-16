Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 10:21

«Даже расплакался»: раскрыты подробности встречи Карла III с принцем Гарри

Us Weekly: принц Гарри расплакался во время встречи с отцом Карлом III

Принц Гарри Принц Гарри Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Гарри расплакался во время встречи со своим отцом — королем Карлом III, воссоединение было теплым и эмоциональным, сообщает издание Us Weekly со ссылкой на инсайдера. По его словам, встреча продлилась 54 минуты, но прошла «позитивно и в непринужденной атмосфере».

Они долго обнимались, когда впервые увидели друг друга. Гарри даже расплакался, и это было очень трогательно для них обоих. Они очень скучали друг по другу, — отметил источник.

По словам инсайдера, воссоединение состоялось, потому что король Карл «почувствовал, что настал подходящий момент» и что их «разногласия необходимо разрешить». Он отметил, что отцу и сыну нужно было прийти к общему решению, так как они оба нуждались в этом.

Ранее сообщалось, что принц Гарри посетил Киев по приглашению украинского правительства. Герцог Сассекский рассказал, что в ходе визита посетил стихийный мемориал солдатам ВСУ. Гарри назвал мемориал одним из самых печальных зрелищ, которые он когда-либо видел. Он отметил, что даже не представлял, как далеко простирается мемориал.

Европа
Великобритания
королевская семья
принц Гарри
