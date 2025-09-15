Королевская семья Британии: последние новости, Кейт будет ублажать Трампа

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сыграет ключевую роль в государственном визите президента США Дональда Трампа в Англию, сообщает Mirror. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 15 сентября?

Что известно о планах Миддлтон на встречу с Трампом

Кейт Миддлтон после летних каникул возвращается к светской жизни и рабочим обязанностям. По данным Mirror, принцессе предстоит важная роль во время государственного визита Дональда Трампа. Она вместе со своим супругом принцем Уильямом будет участвовать в официальных мероприятиях, а также проведет время с первой леди США Меланией Трамп.

«Кейт Миддлтон вступает в „эпоху перемен“, готовясь вместе с членами королевской семьи ублажать Трампа», — говорится в статье.

По словам бывшего королевского корреспондента BBC Дженни Бонд, мероприятия, которые запланированы в графике Миддлтон на ближайшее время, станут «временем перемен» для принцессы.

«Они с Уильямом оба будут дежурить во время государственного визита президента Трампа. Затем Уильяму нужно будет присутствовать на вручении премии Earthshot в Бразилии, а Кэтрин, вероятно, сейчас активно готовится к своему рождественскому концерту… Принцесса также год назад завершила лечение от рака, и они с Уильямом скоро отметят 15-ю годовщину свадьбы. Рак помог им обоим по-новому взглянуть на жизнь, любовь, семью и целебную силу природы. Я думаю, что „жестокие“ месяцы, которые они пережили, только укрепили их любовь друг к другу и сплотили их семью», — отметила Бонд.

Кейт Миддлтон Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что принц Гарри рассказал о своем визите в Киев

Принц Гарри 12 сентября посетил Киев по приглашению украинского правительства. Герцог Сассекский рассказал, что в ходе визита посетил стихийный мемориал солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на площади Независимости, пишет The Guardian.

Гарри назвал мемориал одним из самых печальных зрелищ, которые он когда-либо видел, «но в то же время и одним из самых красивых».

«Я хотел найти место, где можно было бы спокойно возложить венок, подальше от всех. Боже мой, там как в лабиринте. Я не представлял, как далеко он простирается», — сказал он.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что своим визитом в Киев принц Гарри демонстрирует желание вернуться в королевскую семью и в перспективе заявить о своих правах на престол.

«В последнее время принц Гарри интересуется политикой, участвует в мероприятиях, приехал на Украину. Так он демонстрирует, что хочет вернуться в королевскую семью и британскую политику. Хотя он младший сын действующего монарха, то есть у него вроде бы нет оснований занять престол, но тут возможны всякие случайности», — отметил парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Вассерман заметил, что брак Гарри с американкой Меган Маркл не оправдал возложенных на принца надежд ни в политическом, ни в житейском плане, поэтому герцог сейчас заинтересован в восстановлении внутрисемейных отношений.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 сентября: где сбои в РФ

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Магнитные бури сегодня, 15 сентября: что завтра, депрессия, апатия, боли